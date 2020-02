Probabili formazioni Tottenham Lipsia/ Quote: Schick sarà titolare?

Tottenham Lipsia si gioca alle ore 21.00: le due formazioni sono attese in campo al Tottenham Hotspur Stadium per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’anno scorso gli Spurs raggiunsero la finale, quest’anno il Tottenham guidato da José Mourinho proverà di nuovo a recitare da outsider, ma guai a sottovalutare il Lipsia, che ha vinto il proprio girone nella prima fase e dunque si candida a sua volta come possibile mina vagante della Champions League 2019-2020. Tutto ciò premesso, andiamo allora senza indugio a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Tottenham Lipsia.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo anche al pronostico per Tottenham Lipsia, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, ecco che gli inglesi partono favoriti ma non di moltissimo: il segno 1 infatti è quotato a 2,40. Si sale poi fino a 2,85 in caso di segno 2 per la vittoria del Lipsia, mentre l’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, con il segno X che è quotato a 3,45.

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Tottenham Lipsia, per gli Spurs di José Mourinho possiamo cominciare da un attacco nel quale tutto sembra ben definito. Modulo 4-2-3-1, sulla linea della trequarti agiranno Lucas Moura, Alli e Bergwjin in appoggio a Son, ormai abituato ad agire da prima punta al posto dell’infortunato Kane, anche se le caratteristiche del coreano sono naturalmente ben diverse. In mediana appare sicuro del posto Winks, possibile ballottaggio fra Dier e Lo Celso per affiancarlo. Infine in difesa le certezze sono il portiere Lloris e la coppia centrale Sanchez-Alderweireld; anche Aurier dovrebbe sicuramente giocare, ma potrebbe farlo sia a sinistra con Davies a destra, sia dall’altra parte e in questo caso avremmo Tanganga titolare come terzino sinistro.

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Julian Nagelsmann nelle probabili formazioni di Tottenham Lipsia dovrebbe invece schierare i tedeschi secondo il modulo 3-4-1-2. In difesa sembra tutto definito, con Gulacsi titolare fra i pali e davanti a lui il terzetto formato da Klostermann, Upamecano e Halstenberg. Tre maglie su quattro dovrebbero d’altronde essere già assegnate anche a centrocampo, dove nel cuore della mediana dovrebbero agire Sabitzer e Laimer, mentre a sinistra ci sarà spazio per Angelino. Qualche dubbio invece sulla fascia destra, dove il titolare dovrebbe comunque essere Mukiele. I dilemmi più intriganti tuttavia riguardano l’attacco, grazie agli innesti di gennaio: la certezza è Werner come prima punta, al suo fianco agirà uno fra Nkunku e l’ex giallorosso Schick, mentre sulla trequarti si giocano il posto Dani Olmo e Forsberg.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Davies, Davinson Sanchez, Alderweireld, Aurier; Dier, Winks; Lucas Moura, Alli, Bergwjin; Son. All. Mourinho.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Dani Olmo; Schick, Werner. All. Nagelsmann.



