PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED: CHI GIOCA LA FINALE?

Un derby inglese ci attende in finale di Europa League, le probabili formazioni Tottenham Manchester United si annunciano imperdibili perché la partita di Bilbao sarà affascinante per più di un motivo. C’è la rivalità, c’è naturalmente in palio un titolo di grande prestigio come eredi dell’Atalanta, c’è il desiderio di salvare una stagione che in campionato è stata pessima sia per gli Spurs sia per i Red Devils, infine in palio c’è anche la qualificazione alla prossima Champions League, una benedizione per due squadre in difficoltà.

Nelle due semifinali non c’è stata storia: il Tottenham ha dominato contro i norvegesi del Bodø/Glimt, mentre è stato se possibile ancora più netto il dominio del Manchester United contro l’Athletic Bilbao, quindi forse ora i Red Devils avranno meno simpatia nei Paesi Baschi ma vantano ottimi ricordi a San Mames. Di certo Postecoglou e Amorim si giocano tantissimo, ecco allora che è doveroso adesso dare uno sguardo più approfondito alle loro mosse nelle probabili formazioni Tottenham Manchester United.

PRONOSTICO E QUOTE

Chi è favorito nel derby inglese? Il pronostico secondo le quote Snai su Tottenham Manchester United ci dice che c’è grande incertezza: segno 1 quotato a 2,80 contro il segno 2 a 2,55, l’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio che varrebbe infatti 3,40 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED

IDEE CHIARE PER POSTECOGLOU?

Ange Postecoglou dovrebbe avere le idee chiare per le probabili formazioni Tottenham Manchester United, segnaliamo per gli Spurs anche la presenza in campo di due italiani, a cominciare naturalmente dal portiere Vicario, mentre Udogie sarà il terzino sinistro di una difesa a quattro che vedrà poi a destra Pedro Porro, più i due centrali Romero e Van de Ven; il modulo di riferimento per il Tottenham è il 4-3-3, a centrocampo il terzetto titolare dovrebbe prevedere Sarr, Bissouma e Bentancur, mentre per quanto riguarda il tridente d’attacco indichiamo Johnson a destra, Solanke come centravanti e Richarlison pronto ad allargarsi come ala sinistra.

QUALCHE DUBBIO PER AMORIM

Ruben Amorim potrebbe invece avere qualche dubbio in più sulle probabili formazioni Tottenham Manchester United. In difesa ad esempio c’è De Ligt che scalpita dopo l’infortunio al ginocchio, ma è più probabile che davanti ad Onana agiscano Lindelof, Maguire e Shaw, senza trascurare del tutto l’opzione Yoro. A centrocampo indichiamo un quartetto con Mazraoui a destra, Ugarte e Casemiro nel cuore della mediana e sulla sinistra Dorgu, anche se non è da sottovalutare pure l’opzione Diallo, dal quale dipenderà la posizione di Mazraoui e la titolarità dell’ex Lecce. Davanti invece ci aspettiamo titolari Fernandes, Mount e Hojlund, con l’ex Atalanta che dovrebbe essere il punto di riferimento, ma rientra in ballo anche Diallo, che d’altronde ha caratteristiche offensive e potrebbe essere in ballottaggio con Mount.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED: IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. All. Postecoglou.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Mount; Hojlund. All. Amorim.