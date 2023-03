Probabili formazioni Tottenham Milan/ Diretta tv: le mosse di Conte e Pioli!

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Tottenham Milan ci avviciniamo a una partita di fondamentale importanza per la stagione dei rossoneri di Stefano Pioli, che avrà luogo domani sera naturalmente a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions League, ripartendo dalla bellissima vittoria per 1-0 firmata tre settimane fa dal gol di Brahim Diaz nella partita d’andata a San Siro, un margine di vantaggio che però non basta per essere tranquilli in vista del match in casa del Tottenham di Antonio Conte, per un incrocio speciale anche in panchina.

Diretta/ Tottenham Chelsea (risultato finale 2-0): raddoppio definitivo con Kane!

In campionato la sconfitta di sabato sera sul campo della Fiorentina ha complicato anche il cammino verso il quarto posto, obiettivo per il quale ci sarà ancora parecchio da combattere, con un evidente passo indietro rispetto alla conquista dello scudetto un anno fa, però in Champions League c’è una crescita che diventerebbe davvero notevole in caso di raggiungimento dei quarti di finale. Ci sarà però da aspettare ancora fino a domani sera: nel frattempo, scopriamo che cosa ci possono dire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Tottenham Milan.

Video/ Milan Tottenham (1-0) gol e highlights: primo round ai rossoneri con Diaz!

TOTTENHAM MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Tottenham Milan sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva tramite Amazon Prime Video, che ha selezionato questa come partita del mercoledì di Champions League da trasmettere sulla propria piattaforma. Servirà naturalmente una connessione ad Internet, dunque la diretta tv sarà possibile solo tramite televisori a ciò attrezzati, e naturalmente con abbonamento Amazon Prime Video.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MILAN

LE MOSSE DI CONTE

Antonio Conte deve fare i conti con alcune assenze pesanti nelle probabili formazioni di Tottenham Milan, su tutte quelle del portiere Lloris e del centrocampista ex Juventus Bentancur. Il modulo di riferimento per gli Spurs sarà il 3-4-2-1, che vedrà di conseguenza Forster titolare fra i pali; davanti a lui, ecco la difesa con l’ex Atalanta Romero, Sanchez e Lenglet; a centrocampo dovremmo vedere a destra Emerson Royal, la coppia mediana formata da Skipp e Hojbjerg, infine naturalmente Perisic a sinistra per il derby personale del croato; non dovrebbero esserci in conclusione dubbi per quanto riguarda il reparto offensivo del Tottenham, con Son e Richarlison ad agire sulla trequarti a supporto del centravanti, cioè naturalmente Kane.

Diretta/ Milan Tottenham (risultato finale 1-0): Brahim Diaz decisivo a San Siro

LE SCELTE DI PIOLI

Per quanto riguarda Stefano Pioli, ecco che nelle probabili formazioni di Tottenham Milan ci attendiamo uno speculare modulo 3-4-2-1, dal momento che la difesa a tre è diventata praticamente fissa per i rossoneri dopo il tragico mese di gennaio. Ecco allora Maignan naturalmente in porta, protetto dal reparto a tre che vede titolari Kalulu, Thiaw e Tomori; gli esterni agiscono quindi sulla linea dei centrocampisti, come Messias a destra della consueta coppia centrale formata da Bennacer e Tonali, oppure a sinistra naturalmente Theo Hernandez, che non ha avuto difficoltà ad avanzare il suo raggio d’azione; infine l’eroe dell’andata Brahim Diaz e Rafael Leao agiranno naturalmente nell’attacco del Milan insieme alla prima punta Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MILAN: IL TABELLINO

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Son, Richarlison; Kane. All. Conte.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, T.Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA