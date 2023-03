Probabili formazioni Tottenham Milan/ Quote, Brahim Diaz più di De Ketelaere

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MILAN: CHI GIOCA A LONDRA?

Le probabili formazioni di Tottenham Milan ci introducono idealmente alla partita che si gioca al Tottenham Hotspur Stadium, alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo, per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022-2023. Si riparte dalla vittoria rossonera, di misura: 1-0 a San Siro, il che significa che adesso il Milan ha due risultati su tre a disposizione e può anche “permettersi” di perdere con un gol di scarto – con qualunque risultato – cosa che ovviamente porterebbe la partita di Londra ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

Milan che però deve risollevare la testa, perché nell’ultima giornata di campionato ha perso contro la Fiorentina e dunque ora si è complicato la vita nella lotta verso la qualificazione alla prossima Champions League; chiaramente arrivare ai quarti sarebbe un bel colpo anche solo per il fatto che mancano da 11 anni. Aspettiamo allora di scoprire quello che succederà in campo, nel frattempo come sempre facciamo la nostra rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Tottenham Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Tottenham Milan possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,92 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,90 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MILAN

LE SCELTE DI CONTE

Antonio Conte dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 per Tottenham Milan: la difesa a tre è il suo caposaldo e davanti a Forster, che ancora una volta prenderà il posto dell’infortunato Lloris, tornerà titolare Eric Dier che dunque avrebbe una maglia giocando in linea con Lenglet e Cristian Romero. Si cambia anche sulle corsie laterali, almeno a destra: fuori Pedro Porro e dentro Emerson Royal, a sinistra invece spazio come sempre a Perisic con in mezzo una coppia che dovrebbe essere formata da Skipp e Hojbjerg, come del resto era già stato nel corso della partita di andata. Davanti non si gioca con il tridente, anche se a tutti gli effetti potrebbe esserlo; in realtà però Kulusevski e Son Heung-Min avranno campo per provare le loro consuete accelerazioni, poi potrebbero anche allargarsi per fare da supporto, e giocando a piede invertito, a Harry Kane che recentemente è diventato il miglior marcatore nella storia del Tottenham ma con gli Spurs va ancora a caccia del primo trofeo.

GLI 11 DI PIOLI

Anche Stefano Pioli adesso gioca con il 3-4-2-1: in Tottenham Milan cambia qualcosa rispetto alla sconfitta di Firenze. Probabilmente non in difesa, dove Thiaw ormai è diventato una certezza e dunque comanderà un reparto che ha ritrovato anche il suo portiere Maignan, e che sarà verosimilmente completato da Kalulu e Tomori. A destra poi si rivede Calabria, che dunque dovrebbe prendere il posto di Junior Messias anche perché sulla carta la partita sarebbe conservativa; sull’altro versante scontata la presenza di Theo Hernandez, così come dei due giocatori che occuperanno le caselle nel mezzo del campo e saranno chiaramente Bennacer e Tonali. Poi, i trequartisti: Rafael Leao tornerà titolare e ci si affiderà a lui soprattutto per sfruttare gli spazi che il Tottenham eventualmente lascerà, al suo fianco invece Pioli potrebbe puntare su Brahim Diaz che, oltre a essere il matchwinner temporaneo di questo ottavo, dà anche maggiori garanzie di Giroud. Davanti, aspettando che Ibrahimovic sia finalmente pronto per fare il titolare, giocherà come sempre Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MILAN: IL TABELLINO

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; C. Romero, E. Dier, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son Heung-Min; Kane. Allenatore: Antonio Conte

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, T. Hernandez; Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











