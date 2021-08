Probabili formazioni Trabzonspor Roma/ Diretta tv, due dubbi davanti per Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR ROMA: CHI GIOCA IN TURCHIA?

Con le probabili formazioni di Trabzonspor Roma parliamo del primo impegno ufficiale dei nuovi giallorossi: alle ore 19:30 di giovedì 19 agosto la squadra allenata da José Mourinho sarà a Trebisonda, terra turca, per l’andata del playoff di Conference League 2021-2022. Qualificata alla neonata competizione a spese del Sassuolo, la Roma proverà ora a onorare l’impegno sapendo comunque che il principale obiettivo sarà il campionato; in questo momento Mourinho è ancora in fase di sperimentazione pur avendo già le idee abbastanza chiare circa il 4-2-3-1 che manderà in campo anche per le prossime partite.

Attenzione agli avversari: il Trabzonspor non fa parte dell’élite del calcio europeo, ma è riuscito a completare una rosa che al suo interno ha vecchie conoscenze del calcio italiano e soprattutto giallorosse, una squadra dunque che potrebbe far valere l’esperienza dei veterani in 180 minuti che non saranno così scontati. Aspettiamo per il momento che la partita si giochi, intanto possiamo iniziare a valutare in che modo i due allenatori intendano disporre sul terreno di gioco i loro calciatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Trabzonspor Roma.

DIRETTA TRABZONSPOR ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trabzonspor Roma viene trasmessa su Sky Sport 253: il canale della televisione satellitare fa parte del pacchetto Calcio e dunque sarà richiesto uno specifico abbonamento per la visione della partita di Conference League. I clienti avranno poi l’alternativa della diretta streaming video: in questo caso basterà attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR ROMA

LE SCELTE DI AVCI

Adbullah Avci affronta Trabzonspor Roma con il 4-1-4-1, che è il modulo di riferimento anche della nazionale turca, e la formazione anti-giallorossi dovrebbe essere la stessa che ha avuto la meglio sul Molde, nel ritorno del terzo turno preliminare di Conference League. In porta va Cakir, titolare appunto della Turchia; davanti a lui ci sono Edgar Ié e Vitor Hugo, a sinistra Bruno Peres avrà una sfida da ex mentre a destra dovrebbe agire Asan. Poi un centrocampo nel quale Ozdemir si stacca facendo il perno a protezione della linea difensiva, Hamsik è certamente la stella della squadra e partirà centrale dalla trequarti, al suo fianco ci sarà Bakasetas mentre sulla corsia destra opererà Gervinho, che nel primo anno alla Roma era stato autore di un ottimo campionato. Ecco poi Nwakaeme sulla corsia opposta, con Djaniny che dovrebbe avere la meglio per il ruolo di punta centrale e riferimento avanzato.

I DUBBI DI MOURINHO

Qualche dubbio per Mourinho in vista di Trabzonspor Roma: sarà come già detto un 4-2-3-1 e la difesa sembra fatta, visto che avremo Gianluca Mancini e Smalling a protezione di Rui Patricio e poi due esterni quasi obbligati, vale a dire Karsdorp sul versante destro e il nuovo arrivato Matias Viña che partirà sul lato sinistro. Anche in mediana lo Special One non dovrebbe riservare sorprese: al momento i due titolari sono Veretout e Cristante, sappiamo che Mourinho avrebbe voluto Granit Xhaka ma a questo punto lo svizzero sembra destinato a rimanere all’Arsenal. Sembrano garantite le due maglie per Zaniolo – largo a destra – e Lorenzo Pellegrini – in posizione centrale – sulla trequarti, linfa vitale italiana e giovane che può garantire tanti anni con questa squadra; a sinistra è ballottaggio aperto tra Mkhitaryan, che ha forse un passo di vantaggio, e El Shaarawy così come davanti c’è un testa a testa tra Borja Mayoral e Shomurodov, le quotazioni dell’uzbeko sono in rapida ascesa ma l’ex Real Madrid dovrebbe partire titolare in questa prima partita di Conference League.

IL TABELLINO

TRABZONSPOR (4-1-4-1): Cakir; Asan, Ié, Vitor Hugo, Bruno Peres; Ozdemir; Gervinho, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme; Djaniny. Allenatore: Abdullah Avci

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Smalling, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: José Mourinho



