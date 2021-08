Probabili formazioni Trabzonspor Roma/ Quote, Shomurodov o Mayoral in attacco?

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 19.30 la sfida per i play off della Conference league tra Trabzonspor e Roma e davvero non vediamo l’ora di esaminare le mosse per le probabili formazioni del big match. L’attesa è grande, specie per i tifosi giallorossi: dopo un’estate davvero molto intensa, ricca di test (ma anche di tensione in campo), la squadra di Mourinho è pronta per debuttare ufficialmente nella nuova stagione 2021-22.

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR ROMA/ Diretta tv, Abraham out per la trasferta turca

Imperativo vincere e convincere, già questa sera contro i turchi di Abdullah Mucib Avci, anche se il club della lupa ancora non è al completo, viste le trame di calciomercato ancora non definite. Pure è tempo di dare il massimo anche per la Conference League: vediamo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Trabzonspor Roma.

Torreira alla Roma?/ Calciomercato news, derby con la Lazio per il centrocampista

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè, trattandosi del primo impegno ufficiale dopo l’estate, il colpo di scena è sempre possibile, pure per la sfida tra Trabzonspor e Roma per i play off della Conference league, non esitiamo a dare ai capitolini il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 del match assegna la quota di 3.70 per il successo turco e fissa la vittoria giallorossa a 1.83: il pari vale 3.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR ROMA

LE MOSSE DI ABDULLAH AVCI

Per i play off della Conference league, il tecnico Abdullah Avci, pare avere le idee molto chiare sulle probabili formazioni di Trabzonspor Roma e e certo pure saranno tanti i “volti noti” in campo questa sera. Fissato il consueto 4-1-4-1, ecco che in porta dovremo avere dal primo minuto Cakir, con Iè e Vitor Hugo pronti al centro dello schieramento difensivo: ai lati saranno pronti Asan e l’ex giallorosso Bruno Peres. Per il centrocampo del club turco, ecco che si farà avanti Ozdemir e ancora avanti Bakasetas e l’ex Napoli Hamsik: Gervinho e Nwakaeme saranno sull’esterno. Djaniny dovrebbe poi completare lo schieramento come prima punta.

Calciomercato Roma/ Ufficiale Abraham: "Un onore essere il numero nove del club"

LE SCELTE DI MOURINHO

Pochi dubbi anche per Jose Mourinho per le probabili formazioni di Trabzonsport Roma: il tecnico dovrebbe infatti confermare in buona parte gli undici visti in campo negli ultimi test. Schierato il 4-2-3-1 di partenza, ecco che allora questa sera avremo Rui Patricio tra i pali, e in difesa si faranno trovare pronti Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina: assente annunciato Smalling, fermo ai box per un infortunio. Per il centrocampo dovrebbero essere riconfermati dal primo minuto Cristante e Veretout, mentre Pellegrini verrà avanzato sulla linea della trequarti. Saranno poi pronti sull’esterno del reparto offensivo Zaniolo e Mkhitaryan, mentre uno tra Shomurodov e Borja Mayoral farà da prima punta, mancando Dzeko.

IL TABELLINO

TRABZONSPOR (4-1-4-1): Cakir; Asan, Ié, Vitor Hugo, Bruno Peres; Ozdemir; Gervinho, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme; Djaniny. All.: Abdullah Avci

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All.: Mourinho.



© RIPRODUZIONE RISERVATA