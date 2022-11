Probabili formazioni Tunisia Australia/ Quote, ci saranno novità?

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA AUSTRALIA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Tunisia Australia ci avviciniamo alla partita per la seconda giornata del girone D dei Mondiali 2022, in teoria tra le due formazioni più deboli in presenza anche di due big europee quali Francia e Danimarca. La Tunisia a dire il vero ha cominciato bene, bloccando la Danimarca sullo 0-0, quindi adesso i nordafricani sono i favoriti per una vittoria che potrebbe avvicinarli non poco al traguardo degli ottavi di finale, che per la Tunisia sarebbe eccezionale.

L’Australia arriva invece dalla pesante sconfitta contro la Francia, quando era riuscita anche a portarsi in vantaggio ma alla lunga non ha retto davanti alla superiore qualità transalpina. Non tutto è perduto, però: se i Socceroos oggi riuscissero a vincere, la classifica si farebbe decisamente più stuzzicante. Naturalmente oggi è un bivio decisivo, perché chi perdesse abbandonerebbe ogni ambizione: andiamo allora senza indugio a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Tunisia Australia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Tunisia Australia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: sono favoriti gli africani, formalmente “padroni di casa”, infatti il segno 1 è quotato a 2,10 per il successo della Tunisia, mentre in caso di vittoria “esterna” dell’Australia il segno 2 varrebbe 3,75 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 3,20 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA AUSTRALIA

LE SCELTE DI KADRI

Nelle probabili formazioni di Tunisia Australia, non stupisce di certo osservare che il c.t. nordafricano Jalel Kadri potrebbe confermare quasi per intero la formazione che ha pareggiato contro la Danimarca quattro giorni fa. Andiamo allora a disegnare il modulo 3-4-3 nel quale il portiere sarà Dahmen e davanti a lui dovremmo vedere Bronn della Salernitana, Meriah e Talbi nella difesa a tre uomini; a centrocampo invece possibile conferma integrale per la linea a quattro con Drager, Skhiri, Laidouni e Abdi da destra a sinistra; infine in attacco potrebbe esserci una novità, perché con Slimane e Msakni potrebbe giocare Khazri e sarebbe l’unico cambiamento nell’undici titolare della Tunisia rispetto al debutto iridato di martedì.

LE MOSSE DI ARNOLD

Per Graham Arnold la situazione è fatalmente diversa nelle probabili formazioni di Tunisia Australia, anche se la sconfitta contro la Francia ha dato almeno qualche elemento positivo. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1 con Ryan in porta; davanti a lui ecco la difesa a quattro con Atkinson terzino destro, i due centrali Rowles e Souttar, infine Behich sulla fascia sinistra; a centrocampo ci aspettiamo la coppia formata da Irvine e Mooy; sulla trequarti invece spazio per Leckie a destra, McGree (che potrebbe anche arretrare in mediana nel caso di un 4-3-3 di partenza per l’Australia) e Goodwin a sinistra, in appoggio al centravanti Duke.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA AUSTRALIA: IL TABELLINO

TUNISIA (3-4-3): Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Slimane, Khazri, Msakni. All. Kadri.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, McGree, Goodwin; Duke. All. Arnold.











