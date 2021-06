Probabili formazioni Turchia Galles/ Quote, Page conferma tutti? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA GALLES: CHI GIOCA A BAKU?

Le probabili formazioni di Turchia Galles ci introducono alla partita che si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 16 giugno a Baku: siamo nella seconda giornata del gruppo A per gli Europei 2020, e ritroviamo queste due nazionali che vanno a caccia di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi. in particolare la Turchia, che è uscita demolita dall’esordio contro l’Italia; Senol Gunes sa di avere una bella occasione da sfruttare e, giocando in campo neutro, vorrà ottenere i 3 punti per rimettersi totalmente in corsa.

Attenzione però al Galles, che sabato ha frenato la Svizzera e per il momento è davanti in classifica: sfruttando il match degli elvetici contro di noi potrebbe portarsi al secondo posto in classifica, sapendo però che la partita più complessa sarà l’ultima. Adesso possiamo vedere in che modo i due CT intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco e, mentre aspettiamo che la partita si giochi, valutiamo con attenzione i dubbi e le certezze con le loro scelte, leggendo insieme le probabili formazioni di Turchia Galles.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Turchia Galles possiamo consultare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker i turchi sono decisamente favoriti, con un valore di 2,40 che accompagna il segno 1 per la loro vittoria. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto mentre vale leggermente di più, ovvero 3,25 volte la puntata, l’ipotesi del successo dei Dragoni per il quale dovrete ovviamente giocare il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA GALLES

LE SCELTE DI GUNES

Senol Gunes cambierà qualcosa nelle probabili formazioni di Turchia Galles? Probabilmente sì: l’assetto potrebbe essere quello che ha giocato il secondo tempo contro l’Italia, dunque con Cengiz Under in campo al posto di Yazici e largo a destra, lasciando a Karaman una posizione più centrale al fianco di Tufan, che rispetto a Yokuslu gioca più avanzato. Lo schema sarà sempre il 4-1-4-1; in difesa dovremmo rivedere la coppia formata da Soyuncu e Demiral a protezione del portiere Cakir, con Celik sulla corsia destra e Meras che agirà invece sull’altro versante. Detto del centrocampo, a completare la formazione della Turchia saranno dunque Calhanoglu, che giocherà largo a sinistra ma con facoltà di accentrarsi, e poi Burak Yilmaz che sarà il riferimento avanzato.

GLI 11 DI PAGE

Per quanto riguarda Robert Page, nelle probabili formazioni di Turchia Galles ci possiamo aspettare gli stessi undici che sabato hanno pareggiato contro la Svizzera. Scopriamoli dunque: in porta c’è Ward, davanti a lui una linea difensiva con Rodon e Mepham che agiscono in posizione centrale mentre sulle due fasce laterali spingono Connor Roberts e Ben Davies. Joe Allen rimarrà il perno di centrocampo che avrà in mano le redini della manovra, dettando i tempi con l’aiuto delle due mezzali Ramsey e Morrell pronte a lanciarsi negli spazi. Capitan Bale avrà nuovamente la sua maglia come esterno a destra e dunque a piede invertito, sull’altro versante il favorito rimane Daniel James mentre come prima punta ecco Moore, autore del gol che ha portato in dote il primo punto al Galles.

IL TABELLINO

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Cengiz Under, Karaman, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz. Allenatore: Senol Gunes

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Ramsey, J. Allen, Morrell; Bale, Moore, D. James. Allenatore: Robert Page



