Probabili formazioni Turchia Italia/ Diretta tv: tantissimi cambi

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Turchia Italia ci costringono a ricordare che domani sera a Konya andrà in scena una delle partite più tristemente inutili di sempre: il match tra le perdenti delle semifinali degli spareggi playoff delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. In palio qualche punto per il ranking Fifa, trattandosi comunque di un evento ufficiale, ma francamente le motivazioni sono prettamente economiche, per aumentare il numero delle partite e gli incassi televisivi – verrebbe da fare della facile ironia sul “calcio del popolo” che Fifa e Uefa dovrebbero difendere, a parole…

La verità è che tutti avrebbero fatto a meno di questa trasferta in Turchia a ridosso della ripartenza del campionato e con la tristezza del flop contro la Macedonia del Nord che escluderà l’Italia per la seconda volta consecutiva dai Mondiali di calcio, evento mai successo in precedenza. Facile immaginare un ampio turnover, alla ricerca di giocatori che possano avere più motivazioni per onorare la maglia Azzurra anche in questa partita inutile, mentre la Turchia – giocando in casa propria e contro i campioni d’Europa – sarà sicuramente più invogliata a ben figurare. Tutto questo premesso, proviamo ad azzardare delle ipotesi attorno alle probabili formazioni di Turchia Italia.

DIRETTA TURCHIA ITALIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che Turchia Italia sarà comunque trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Uno, come sempre quando si tratta di partite della nostra Nazionale; di conseguenza, l’appuntamento sarà anche in diretta streaming video tramite il sito oppure la app di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA

LE MOSSE DI MANCINI

Presentando le probabili formazioni di Turchia Italia, francamente dobbiamo dire che tutto è possibile. Ci aspettiamo che non giochino i big, che avranno sofferto più di tutti la delusione della sconfitta contro la Macedonia del Nord – onestamente, anche per non creare tensioni con i club verso la ripartenza della lotta scudetto, in particolare con Juventus Inter che incombe. In difesa dunque giocheranno magari Sirigu come portiere e davanti a lui si potrebbe ipotizzare una linea a quattro formata da De Sciglio a destra, i due centrali Acerbi e Mancini ed infine Biraghi come terzino sinistro.

Ipotizziamo una rivoluzione anche a centrocampo: mantenendo il principio del gioco basato su un regista di qualità, Roberto Mancini potrebbe schierare Sensi nel cuore della mediana, affiancato da due mezzali che potrebbero essere Cristante e Pessina, ma vi sono anche molte altre possibilità – ad esempio Locatelli-Tonali-Pellegrini, anche in questo caso ci sarebbe una rivoluzione rispetto a giovedì, ma applichiamo fino in fondo l’idea della tutela dei nomi di maggiore spicco. In attacco infine potremmo ipotizzare Politano e Zaccagni come esterni ai fianchi del centravanti Belotti, ma davvero tutto è possibile…

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA

ITALIA (4-3-3): Sirigu; De Sciglio, Acerbi, Mancini, Biraghi; Cristante, Sensi, Pessina; Politano, Belotti, Zaccagni. All. Mancini.











