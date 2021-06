Probabili formazioni Turchia Italia/ Diretta tv: tre dubbi per Mancini (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA: CHI GIOCA ALL’ESORDIO?

Le probabili formazioni di Turchia Italia ci introducono all’esordio della nostra nazionale agli Europei 2020: venerdì 11 giugno alle ore 21:00, presso lo stadio Olimpico di Roma, gli azzurri iniziano il loro cammino che nella prima fase li vedrà sempre impegnati nella capitale, questa è la prima edizione itinerante nella storia e come noto noi ospitiamo il gruppo A, un vantaggio non indifferente. L’obiettivo è qualificarsi con il primo posto: le due amichevoli giocate dagli azzurri ci hanno detto che la squadra sta bene e che le possibilità di andare a punteggio pieno ci sono tutte.

Roberto Mancini sa comunque di non poter sottovalutare l’avversario, perché la nazionale turca è cresciuta parecchio nell’ultimo periodo e ha dei giocatori che conoscono il nostro calcio; sarà davvero interessante vedere se la nostra prima andrà nel modo sperato, e allora aspettando che si giochi proviamo a fare qualche considerazione circa le scelte che verranno operate dai due Commissari Tecnici, parlando di dubbi e certezze nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Turchia Italia.

DIRETTA TURCHIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Turchia Italia avrà un doppio appuntamento: la partita sarà infatti trasmessa in chiaro su Rai Uno, come ovviamente capita per tutte le partite della nostra nazionale di calcio, ma anche sul satellite con visione riservata agli abbonati, nello specifico su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Per la diretta streaming video, sarà possibile visitare sito o app ufficiali di Rai Play – senza costi aggiuntivi – oppure installare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, naturalmente qui per i clienti Sky.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA

LE SCELTE DI GUNES

Studiando le probabili formazioni di Turchia Italia dal lato dei nostri avversari, scopriamo che Senol Gunes dovrebbe puntare su un 4-1-4-1: in porta Mert Gunok dovrebbe essere il favorito, la coppia centrale di difesa sarà formata da Soyuncu e Demiral (che sono favoriti su Kabak) mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Muldur e Meras, anche se qui il CT si riserva qualche dubbio soprattutto per la fascia destra, dove Celik se la può giocare. A centrocampo comanda Yokuslu, che sarà di fatto l’unico giocatore schierato a protezione della difesa; sulla linea dei trequartisti Calhanoglu potrebbe curiosamente partire dalla sinistra lasciando il posto centrale a Yazici e Tufan, mentre a destra Cengiz Under spera nella maglia ma dovendo vincere la concorrenza di Karaman. Pochi dubbi sul ruolo di prima punta: spetterà al veterano Burak Yilmaz, anche lui reduce dalla vittoria della Ligue 1 con il Lille.

GLI 11 DI MANCINI

Per Roberto Mancini, le scelte nelle probabili formazioni di Turchia Italia ricalcano quelle dell’ultima amichevole giocata: ovviamente un 4-3-3 con tre ballottaggi aperti ma non troppo. Scopriamoli: Spinazzola è in vantaggio su Emerson Palmieri per fare il terzino sinistro, Domenico Berardi parte favorito su Federico Chiesa per completare il reparto offensivo, il terzo dubbio è per le condizioni di Verratti che, almeno per questa partita, dovrebbe andare in panchina favorendo così Locatelli, che giocherà sulla mezzala. Per il resto, tutto deciso per l’esordio degli azzurri: davanti a Gigio Donnarumma giocheranno Bonucci e Chiellini che portano grande esperienza a questi livelli, a destra ci sarà chiaramente Florenzi a spingere sulla corsia, il regista di centrocampo sarà Jorginho che ha preso ancora più fiducia dopo la vittoria della Champions League con il Chelsea. L’altro interno in mediana sarà l’ormai intoccabile Barella; Immobile il nostro centravanti, Lorenzo Insigne come al solito sarà largo a sinistra e rappresenta il nostro uomo di fantasia.

IL TABELLINO

TURCHIA (4-1-4-1): Mert Gunok; Muldur, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz. Allenatore: Senol Gunes

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; D. Berardi, Immobile, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini



