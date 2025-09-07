Probabili formazioni Turchia Spagna, le quote e le notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni Mondiali, oggi 7 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA SPAGNA: CHI SCENDERA’ IN CAMPO?

In questa domenica 7 settembre 2025 si disputano diversi incontri importanti validi per la fase a gruppi delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e vediamo quindi adesso insieme quali sono le probabili formazioni Turchia Spagna con gli schieramenti di partenza di questo incontro, valevole per la seconda giornata del girone E.

Il tecnico Montella andrà a caccia di un successo importante fra le mura amiche dell’impianto di Konya contro gli uomini guidati in panchina dal ct De La Fuente. Se da un lato l’italiano dovrà rinunciare a Enes Unal, dall’altro pure il collega spagnolo non potrà contare su almeno tre elementi di rilievo come Gavi, Isco ed A. Perez.

Chi scenderà in campo per le due rispettive Nazionali darà in ogni caso il massimo per centrare l’obiettivo, ovvero i tre punti in palio. La vittoria di questa sera potrebbe anche voler dire poter prendere in mano le redini del proprio girone, così da tentare di chiuderlo in testa già a partire da questo secondo impegno.

Essendo entrambe reduci da due prestazioni positive, avendo battuto rispettivamente la Georgia in trasferta e la Bulgaria sempre lontano da casa, entrambe le compagini dovrebbe ripartire dall’inizio esattamente nello stesso modo in cui avevano iniziato le sfide giocate soltanto qualche giorno fa.

TURCHIA SPAGNA, PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse sportive sembrano indicare gli ospiti come i favoriti per il successo finale nella sfida fra Turchia e Spagna. Secondo Sisal, ad esempio, la vittorie delle Furie Rosse è un punteggio molto probabile e pertanto il segno 2 viene indicato a 2.00. Al contrario un trionfo dei turchi verrebbe pagato a 5.75 mentre il pareggio, ovvero il segno x, è quotato a 2.45. Possibile quindi che la gara termini anche in parità.

PROBABILI FORMAZIONI DI TURCHIA SPAGNA

CHI SCHIERERANNO I TURCHI?

Il commissario tecnico Vincenzo Montella non dovrebbe avere grossi dubbi nel riproporre il modulo 4-2-3-1 ammirato nel primo turno della fase a gruppi. Spazio dunque a Cakir in porta e davanti a lui ci saranno, Muldur, Bardakci, Akaydin ed Elmali. A centrocampo Calhanoglu guiderà le danze con Yuksek mentre Kocku, Guler e Yildiz saranno sulla trequarti in appoggio ad Akturkoglu.

LE MOSSE DEGLI SPAGNOLI

Il consueto modulo 4-3-3 sarà adoperato anche in questa circostanza dal selezionatore degli spagnoli, il tecnico Luis De La Fuente. Il portiere dal primo minuto sarà Simon, protetto da Mingueza, Huijsen, Le Normand e Cucurella nelle retrovie. A fare da collante ci penseranno Fabian Ruiz, Zubimendi e Pedri ne mezzo ed il tridente offensivo sarà infine composto da Williams, Oyarzabal e Yamal.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA SPAGNA: IL TABELLINO

TURCHIA (4-2-3-1) – Cakir, Muldur, Akaydin, Bardakci, Calhanoglu, Yuksek, Guler, Kocku, Yildiz, Akturkoglu. All.: Montella.

SPAGNA (4-3-3) – Simon, Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Williams, Oyarzabal, Yamal. All.: De la Fuente.