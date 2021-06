Probabili formazioni Ucraina Austria/ Quote: ritorna Arnautovic?

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA AUSTRIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Ucraina Austria ci forniscono tutte le notizie su una partita davvero di grande importanza per la terza giornata del girone C degli Europei 2020. Infatti oggi pomeriggio alle ore 18 a Bucarest andrà in scena quello che possiamo considerare un vero e proprio spareggio per il secondo posto, dunque le mosse di Andriy Shevchenko e Franco Foda saranno davvero importanti. Chi vince oggi avanza, chi perde resta aggrappato alla speranza dei ripescaggi – con il pareggio Ucraina ok ma ottime possibilità anche per l’Austria.

Shevchenko arriva dalla vittoria contro la Macedonia del Nord mentre l’Austria ha perso con l’Olanda, d’altronde nella prima giornata si erano scambiati i ruoli. Regna l’incertezza, le mosse degli allenatori potrebbero essere davvero determinanti: scopriamo allora le ultime notizie a poche ore dalla partita sulle probabili formazioni di Ucraina Austria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Ucraina Austria in base alla quota dell’agenzia Snai, che sono all’insegna dell’equilibrio: infatti la vittoria dell’Ucraina è quotata (segno 1) a 3,45 volte la posta in palio e il successo dell’Austria (segno 2) a 3,65, mentre l’ipotesi considerata più probabile è il pareggio, dal momento che il segno X è quotato ad appena 1,95 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA AUSTRIA

LE SCELTE DI SHEVCHENKO

Nelle probabili formazioni di Ucraina Austria possiamo sottolineare il fatto che il c.t. ucraino, cioè naturalmente Andriy Shevchenko, dovrebbe avere le idee molto chiare sugli undici titolari da schierare per questa decisiva partita degli Europei 2020. Il modulo di riferimento per Shevchenko è il 4-3-3, con un assetto decisamente offensivo e tutti i migliori in campo: in porta Bushchan; davanti a lui una linea difensiva a quattro con Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko da destra a sinistra; Zinchenko, Sydorchuk e l’atalantino Malinovskyi dovrebbero invece essere i titolari nel centrocampo a tre, così come nel tridente d’attacco ci aspettiamo in campo dal primo minuto Yarmolenko, Yaremchuk e l’oriundo brasiliano Marlos.

LE MOSSE DI FODA

Sul fronte austriaco, ecco che per il c.t. Franco Foda la buona notizia nelle probabili formazioni di Ucraina Austria è il ritorno di Arnautovic dopo la squalifica, ma non è detto che l’attaccante ex Inter possa partire dal primo minuto, perché è possibile che al suo posto venga data ancora fiducia a Kalajdzic come prima punta, supportato da Sabitzer sulla trequarti. Il modulo di riferimento per l’Austria dovrebbe infatti essere il 4-4-1-1 con questi interpreti favoriti dal primo minuto negli altri reparti: Bachmann in porta; difesa a quattro con Lainer terzino destro, Dragović e Hinteregger centrali, Ulmer a sinistra; linea a quattro anche a centrocampo, in questo caso con Baumgartner, Laimer, Schlager e la stella Alaba da destra a sinistra.

IL TABELLINO

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos. All. Shevchenko.

AUSTRIA (4-4-1-1): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic. All. Foda.



