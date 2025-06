PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA DANIMARCA U21: SFIDA INTERESSANTE!

Possiamo studiare le probabili formazioni Ucraina Danimarca U21, una partita che si gioca alle ore 18:00 di giovedì 12 giugno e che rappresenta il primo match nel girone D agli Europei Under 21 2025. Siamo in un raggruppamento molto equilibrato: forse l’Olanda gioca la parte della favorita ma d’altro canto non si può dimenticare come l’Ucraina nell’ultima edizione del torneo sia riuscita a raggiungere la semifinale facendo fuori anche la Francia, e dunque meriti assoluto rispetto all’inizio della competizione.

Formazioni Repubblica Ceca Inghilterra U21/ Quote: ecco i campioni! (Europei 2025, 12 giugno)

La Danimarca l’abbiamo vista da vicino lo scorso marzo, quando ha giocato un’amichevole contro l’Italia: in quel caso era finita pari, gli scandinavi sono certamente una nazionale che sa come fare male e il talento a disposizione non manca, la qualificazione ai quarti di finale passerà anche e soprattutto da questa partita e dunque ora iniziamo a scoprire qualcosa in più, partendo dalle probabili formazioni Ucraina Danimarca U21 con le scelte che i due CT potrebbero operare in campo.

Probabili formazioni Finlandia Olanda U21/ Quote: curiosità per gli orange! (Europei 2025, oggi 12 giugno)

PRONOSTICO E QUOTE UCRAINA DANIMARCA U21

Per quanto riguarda le quote Snai sulle probabili formazioni Ucraina Danimarca U21 abbiamo il favore del pronostico che sorride alla nazionale scandinava, forte di un 2,30 come valore sul segno 2 per la sua vittoria, per contro il segno 1 che regola il successo dell’Ucraina vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 2,85 volte la vostra giocata e infine ecco il pareggio, regolato dal segno X, per cui la quota prevista dal bookmaker corrisponde a 3,35 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA DANIMARCA U21

ECCO LE SCELTE DI MELGOSA

Probabili formazioni Germania Slovenia U21/ Quote: tanti dubbi per i CT! (Europei 2025, oggi 12 giugno)

La nazionale ucraina ha giocato un’amichevole pochi giorni fa contro la Spagna e ha vinto: di conseguenza nelle probabili formazioni Ucraina Danimarca U21 possiamo impostare il 4-3-3 di Unai Melgosa con gli stessi offensivi. Il portiere è Neshcheret; la coppia centrale che agisce davanti a lui è formata da Kozik e Mykhavko, con Roman che si muove sulla corsia destra e Vivcharenko che fa il terzino sul versante opposto, qui non dovrebbero esserci sorprese.

Nemmeno a centrocampo comunque, dove il frangiflutti in posizione centrale è anche il capitano, cioè Brazhko; poi ecco le due mezzali che ancora una volta dovrebbero essere Ocheretko e Rubchynskiy. Per quanto riguarda il tridente offensivo, attenzione alla candidatura di Kvasnytsya che ha segnato il gol decisivo venerdì scorso: lui può prendere il posto di Bragaru a destra, conferma per Voloshyn a sinistra mentre come centravanti il ballottaggio è quello tra Vanat, favorito, e Viunnyk.

I TITOLARI DI HOJER

Steffen Hojer si dovrebbe disporre con modulo speculare: nelle probabili formazioni Ucraina Danimarca U21 ecco allora gli scandinavi con Thomas Kristensen (che gioca nell’Udinese) e Provstgaard a proteggere il portiere Jungdal, poi Gaaei e Jelert che agiscono in qualità di terzini mentre in mezzo al campo ci sono le due mezzali Oscar Hojlund e Sorensen, con Chukwuani che dovrebbe rappresentare il perno da quale passeranno parecchi palloni di questa nazionale.

Anche la Danimarca come abbiamo già visto gioca con il tridente: semrano fatte le scelte che riguardano gli esterni con Boving che si prenderà la corsia destra del campo e Bischoff che partirà invece dal lato opposto, come prima punta invece non è stato convocato Kjerrumgaard che aveva giocato titolare contro l’Italia, dunque la maglia se la giocano in due con Osula, che è un attaccante del Newcastle, che sembra favorito su Harder, dello Sporting Lisbona.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA DANIMARCA U21: IL TABELLINO

UCRAINA U21 (4-3-3): Neshcheret; Roman, Kozik, Mykhavko, Vivcharenko; Ocheretko, Brazhko, Rubchynskiy; Kvasnytsya, Vanat, Voloshyn. Allenatore: Unai Melgosa

DANIMARCA U21 (4-3-3): Jungdal; Gaaei, T. Kristensen, Provstgaard, Jelert; O. Sorensen, Chukwuani, O. Hojlund; Boving, Osula, Bischoff. Allenatore: Steffen Hojer