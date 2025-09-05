Probabili formazioni Ucraina Francia: le scelte di Rebrov e Deschamps verso la partita valida per le qualificazioni Mondiali 2026, girone D.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA FRANCIA: NUOVO CICLO PER DESCHAMPS!

Bisogna analizzare le probabili formazioni Ucraina Francia, che va in scena venerdì 5 settembre 2025: siamo ovviamente in campo neutro, nello specifico a Wroclaw in Polonia, per un girone D delle qualificazioni Mondiali 2025 che comincia questa sera, causa impegni dei Bleus nelle semifinali di Nations League.

Il torneo si è chiuso con il terzo posto da parte della Francia, eliminata dalla Spagna; in ogni caso un appuntamento in tono minore rispetto alla possibilità di centrare la terza finale mondiale consecutiva, il ciclo di Didier Deschamps prosegue e arriva a un nuovo capitolo che potrebbe essere ancora glorioso.

Non dovrebbe essere difficile vincere il girone e presentarsi così alla fase finale dei Mondiali 2026; le altre avversarie sono Islanda e Azerbaijan, la più temibile è proprio l’Ucraina che però dovrà giocare sempre in trasferta.

Una nazionale che dopo i quarti nel 2006 non si è più qualificata in Coppa del Mondo, ma quattro anni fa ha disputato i quarti agli Europei; dunque vedremo cosa accadrà in campo ma certamente possiamo intanto valutare in che modo i due CT intendano disporre le loro nazionali in campo, leggendo insieme le probabili formazioni Ucraina Francia.

QUOTE E PRONOSTICO UCRAINA FRANCIA

Valutiamo anche le quote proposte dalla Snai all’interno delle probabili formazioni Ucraina Francia, con il segno 2 che vale 1,35 volte la giocata e quindi fa dei Bleus i favoriti; per contro il segno 1 che regola il successo ucraino vi farebbe guadagnare 8,25 volte quello che avrete messo sul piatto, poi possiamo ancora parlare dell’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X e che vi garantirebbe una vincita equivalente a 4,60 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA FRANCIA

GLI 11 DI REBROV

Dovrebbe essere un 4-3-3 quello di Sergiy Rebrov nelle probabili formazioni Ucraina Francia, sono ancora da capire gli elementi che saranno in campo ma possiamo pensare a una difesa con Lunin in porta e poi Zabarniy (appena passato al Psg) a guidare la difesa in compagnia di Matvienko, sulle corsie laterali di difesa ci aspettiamo Tymchyk e Mykhaylichenko specificando che Zinchenko dovrebbe invece operare a centrocampo come spesso gli accade in nazionale, dunque una mezzala che agisce in compagnia di Shaparenko e presumibilmente Mykhaylenko, con qualche alternativa da valutare.

Per esempio Bondarenko, che può fare anche il trequartista in caso di cambio modulo; stesso ruolo per Sudakov, alla fine trasferitosi al Benfica, che invece nel tridente offensivo schierato da Rebrov sarebbe un esterno alto eventualmente a sinistra, dunque avremmo poi il ballottaggio tra Tsygankov e Zubkov sulla corsia destra mentre per quanto riguarda il ruolo di centravanti il favorito può rimanere il veterano Yaremchuk, pronto in ogni caso a giocarsela con Gutsulyak visto con il Polissya contro la Fiorentina, in Conference League.

I BLEUS DI DESCHAMPS

Didier Deschamps ha sempre in mente il 4-2-3-1, ma studiando le probabili formazioni Ucraina Francia dobbiamo dire che potrebbe anche cambiare modulo. Persi Saliba e Cherki per infortunio, richiamato Pavard, davanti a Maignan dovrebbe comunque agire Ibrahima Konaté con Upamecano, a destra la maglia è quasi senza discussioni di Koundé che ormai si adatta da tempo a terzino mentre sull’altro versante è da valutare se il passaggio di Theo Hernandez all’Al Hilal possa influire sulla sua titolarità in nazionale (soprattutto nel lungo periodo), nel caso è pronto il veterano Digne.

Avremo poi un centrocampo nel quale Manu Koné e Tchouaméni sono i due grandi favoriti, aspettando di scoprire come Rabiot si integrerà nel Milan; tuttavia quest’ultimo può anche agire da esterno tattico come già accaduto, qui però coperta lunghissima per una Francia che può contare su Ousmane Dembélé, Olise e Doué, considerata la presenza di Mbappé la star del Psg, in odore di Pallone d’Oro, dovrebbe essere riportato al ruolo di esterno.

Da vedere, perché appunto potrebbe anche cambiare il modulo ma le soluzioni a disposizione di Deschamps sono davvero tante.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA FRANCIA: IL TABELLINO

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Tymchyk, Zabarniy, Matvienko, Mykhaylichenko; Shaparenko, Mykhaylenko, Zinchenko; Zubkov, Yaremchuk, Sudakov. Allenatore: Sergiy Rebrov

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, I. Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Manu Koné, Tchouaméni; Doué, Olise, O. Dembélé; Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps