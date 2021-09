Probabili formazioni Ucraina Francia/ Quote, Deschamps punta ancora sui big

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA FRANCIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Ucraina Francia, bella sfida per il gruppo D delle qualificazioni ai mondiali del 2022: fischio d’inizio previsto oggi a Kiev alle ore 20.45. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Petrakov come di Deschamps per quella che si annuncia una sfida decisiva per le sorti del girone, specie per i galletti. I Blues, leader del gruppo ma solo con 8 punti, puntano oggi a mettere in cassaforte la qualificazione al torneo del Qatar, ma per farlo serve vincere contro la squadra di Petrakov, diretta rivale e pure al secondo gradino della graduatoria del girone.

E l’impresa non si annuncia semplice: se è vero che praticamente mai la Francia ha perso contro l’Ucraina, pure va detto che la squadra di Deschamps orba in campo dopo un pareggio che non è davvero piaciuto, ottenuto contro la Bosnia. Serve mi riscatto da parte dei transalpini, che non potranno lasciare nulla di intentato.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per il girone D pure non abbiamo dubbi nel consegnare ai francesi il favore del pronostico. Per l’1×2 dell’incontro per le qualificazioni ai mondiali, ecco che il portale di scommesse Eurobet ha fissato a 1.60 la vittoria della Francia oggi, e a 5.25 l’eventuale successo dell’Ucraina, mentre il pari vale 3.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA FRANCIA

LE MOSSE DI PETRAKOV

Per tentare l’impresa contro i Blues, al ct Petrakov non rimane che affidarsi ai sui titolari più in forma, con tutta probabilità pure schierati secondo il 3-4-1-2, oggi a Kiev. Ecco che allora la squadra giallazzurra si affiderà a Pyatov tra i pali, mentre in difesa pure dovrebbe farsi avanti dal primo minuto Kryvtsov, rimasto in panchina contro il Kazakistan, ma anche Matviyenko e Zabarnyi. Per il centrocampo le maglie sono già state consegnate ed ecco che avremo Shaparenko e Zinchenko, come anche Karavaev e Sydorchuk, che invece agiranno come esterni del reparto. Pochi dubbi anche in attacco con Yaremchuck e Yarmolenko prime punte, serviti dal giocatore dell’Atalanta Malinovsky.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Come abbiamo detto prima, oggi i galletti si giocano molto: naturale che il ct punti allora su i suoi favoriti per le probabili formazioni di Ucraina Francia. Impostato il 4-3-3 visto anche contro la Bosnia pochi giorni fa, ecco che avremo Lloris tra i pali e in difesa Varane e Kimpembe, in compagnia di Digne e Dubois, con quest’ultimo che prenderà il posto in corsia dello squalificato Kounde. Per il centrocampo dovrebbe essere un altro turno da titolare per Veretout, accompagnato da Pogba e Tchouameni: in avanti sarà tridente stellare. Per il match il ct infatti on rinuncerà a Griezmann e Mbappe, casi caldi del mercato delle ultime settimane, ma pure a Benzema.

IL TABELLINO

UCRAINA (3-4-1-2): Pyatov; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Shaparenko, Zinchenko, Sydorchuk; Malinovskiy; Yarmolenko, Yaremchuk. All Petrakov

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Dubois, Varane, Kimpembe, Digne; Pogba, Veretout, Tchouameni; Griezmann, Mbappe, Benzema All. Deschamps



