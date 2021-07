Probabili formazioni Ucraina Inghilterra/ Diretta tv: Grealish titolare?

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA INGHILTERRA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Ucraina Inghilterra possiamo iniziare a presentare la partita che domani sera alle ore 21.00 sarà giocata allo stadio Olimpico di Roma come ultimo quarto di finale degli Europei 2020. Sulla carta potrebbero essere favoriti gli inglesi di Gareth Southgate, che arrivano dalla prestigiosa vittoria contro la Germania agli ottavi di finale e non hanno ancora subito alcun gol nelle loro prime quattro uscite a Euro 2020, nel quale cullano il sogno di una vittoria che spezzerebbe un digiuno di successi lungo oltre mezzo secolo. L’Ucraina di Andriy Shevchenko culla invece il sogno dell’impresa, dopo essere stata ripescata al termine dei gironi e avere eliminato la Svezia ai tempi supplementari agli ottavi. Adesso però andiamo a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Ucraina Inghilterra.

UCRAINA INGHILTERRA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Ucraina Inghilterra sarà garantita in chiaro su Rai Uno, oltre che sulla televisione satellitare per gli abbonati Sky Sport, che possono seguire tutte le partite degli Europei 2020. Di conseguenza, sarà doppia anche la diretta streaming video, fornita come di consueto per tutti su sito o app di Rai Play, oppure tramite il servizio Sky Go per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA INGHILTERRA

LE MOSSE DI SHEVCHENKO

Le probabili formazioni di Ucraina Inghilterra vedono il c.t. Andriy Shevchenko intenzionato a schierare i suoi uomini con un modulo 3-5-2 nel quale l’atalantino Malinovskyi trova spazio sulla linea dei centrocampisti. Da segnalare che sono assenti per infortunio Besedin e Zubkov. I titolari per l’Ucraina a Roma dovrebbero dunque essere il portiere Buschchan; davanti a lui la linea difensiva a tre uomini composta da Zabarnyi, Kryvtsov e Matviyenko; nel folto centrocampo a cinque dovremmo vedere Karavaev a destra, poi appunto Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko ed infine a sinistra Zinchenko, altro punto di forza degli ucraini; infine la coppia d’attacco sarà formata naturalmente dai due consueti titolari Yarmolenko e Yaremchuk.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Sul fronte britannico, la principale notizia legata alle probabili formazioni di Ucraina Inghilterra è legata a Grealish, che ha avuto un impatto decisivo nella partita contro la Germania e di conseguenza adesso punta a una maglia da titolare. Intoccabile naturalmente Sterling e titolare pure Kane che si è sbloccato contro i tedeschi, il reparto offensivo nel 4-2-3-1 di Southgate potrebbe essere completato appunto da Grealish più Saka a destra. Procedendo a ritroso, ecco che in mediana potremmo trovare la coppia formata da Phillips e Rice, mentre la difesa a quattro davanti all’ancora imbattuto portiere Pickford dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Walker, Stones, Maguire e Shaw. Tornano a disposizione Chilwell e Mount, che però dovrebbero partire entrambi dalla panchina.

IL TABELLINO

UCRAINA (3-5-2): Buschchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Malinovskyi, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. All. Shevchenko.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Grealish, Sterling; Kane. All. Southgate.



