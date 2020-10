Probabili formazioni Ucraina Spagna/ Quote, Shevchenko decimato (Nations League)

Con le probabili formazioni di Ucraina Spagna parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 (italiane) di martedì 13 ottobre, presso lo stadio Olimpico di Kiev. Siamo nella quarta giornata della Nations League 2020-2021, il girone della Lega A è comandato dalle Furie Rosse che sono riuscite a staccare la Germania e dunque hanno una bella occasione per allungare o comunque confermare il loro primato, anche perché come vedremo gli avversari affrontano questa partita in una condizione non esattamente ideale. Vedremo allora se anche Luis Enrique vorrà sperimentare qualcosa, o se invece senza guardare in faccia nessuno correrà per la vittoria con la squadra migliore; aspettando il calcio d’inizio possiamo fare queste valutazioni andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Ucraina Spagna.

QUOTE E PRONOSTICO

Uno sguardo anche al pronostico su Ucraina Spagna basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo, sono nettamente favoriti gli ospiti spagnoli: ecco dunque che il segno 2 è quotato a 1,40, mentre poi si sale fino a quota 5,00 in caso di pareggio (segno X) e si toccherà 7,00 volte la posta in palio in caso di segno 1 per chi avrà creduto nella vittoria dell’Ucraina.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA SPAGNA

SHEVCHENKO DECIMATO

Tegola per Andriy Shevchenko: per Ucraina Spagna il CT perde praticamente tutti i suoi titolari, cioè i giocatori dello Shakhtar Donetsk che sono stati messi in quarantena. A loro si aggiungono Zinchenko e Konoplyanka infortunati, dunque schierare un 11 competitivo è sostanzialmente un’impresa: possiamo comunque ipotizzare Bushschan tra i pali con una difesa nella quale Zabarnyi e Mykolenko sono i centrali, sulle corsie laterali invece agiscono Karavaev e Sobol. Davanti alla difesa c’è Sydorchuk a fare da perno e frangiflutti, poi una trequarti con Yarmolenko e Tsygankov da esterni mentre Malinovskyi e Shaparenko saranno il supporto centrale per Yaremchuk, di fatto l’unico centravanti di ruolo a disposizione della nazionale ucraina.

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Per Ucraina Spagna invece Luis Enrique potrebbe comunque puntare su un undici competitivo: Pau Torres torna ad affiancare Sergio Ramos davanti a De Gea, Jesus Navas si prende il posto di terzino destro con Reguilon e Gayà in corsa per l’altra fascia. In mezzo Sergio Busquets potrebbe rifiatare per far giocare Rodri, anche lui un regista anche se con caratteristiche diverse rispetto al pivote del Barcellona, uno dei pochi veterani rimasti tra le fila della Roja. Avremo poi spazio per due mezzali che potrebbero essere Dani Ceballos e Canales, davanti invece Dani Olmo si gioca ancora il posto nel tridente ma attenzione ad Adama Traoré per la corsia destra, sull’altro versante potrebbe essere confermato Ansu Fati con Rodrigo possibile prima punta.

IL TABELLINO

UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol; Sydorchuk; Yarmolenko, Malinovskyi, Shaparenko, Tsygankov; Yaremchuk. Allenatore: Andriy Shevchenko

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jesus Navas, Pau Tores, Sergio Ramos, Reguilon; D. Ceballos, Rodri, Canales; A. Traoré, Rodrigo, Ansu Fati. Allenatore: Luis Enrique



