Probabili formazioni Udinese Inter/ Diretta tv: Calhanoglu squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Udinese Inter ci accompagnano verso una partita che nella 35^ giornata di Serie A allo stadio Friuli-Dacia Arena assume un significato diverso da quanto ci si potesse aspettare prima dei recuperi di mercoledì. Tre giorni fa, infatti, l’Udinese di Gabriele Cioffi ha colto una perentoria vittoria per 0-4 sul campo della Fiorentina, a conferma di un periodo complessivamente positivo. La salvezza è da tempo in cassaforte, ora i friulani giocano con serenità a caccia di ulteriori soddisfazioni.

Mercoledì maledetto invece per l’Inter di Simone Inzaghi, che era passata in vantaggio a Bologna ma che poi ha subito una rimonta causando una sconfitta che rischia adesso di essere un colpo durissimo per le ambizioni di scudetto dei nerazzurri, costretti ad inseguire un Milan a questo punto favorito per il titolo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le probabili formazioni di Udinese Inter alla vigilia della partita.

DIRETTA UDINESE INTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Udinese Inter sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN, come sette partite ad ogni giornata del campionato di Serie A, di conseguenza sarà una diretta tv solo su televisori dotati di connessione Internet – e naturalmente di abbonamento DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

LE MOSSE DI CIOFFI

Nelle probabili formazioni di Udinese Inter, l’allenatore di casa Gabriele Cioffi dovrà tenere presente l’assenza a centrocampo dello squalificato Makengo, ma per il resto eventuali novità sarebbero dovute solo al fatto che l’Udinese sta giocando ogni tre giorni. Modulo 3-5-2: in porta certamente Silvestri; davanti a lui la difesa a tre che dovrebbe essere formata da Rodrigo Becao, Marì e Perez, con Nuytinck che potrebbe essere l’eventuale alternativa dal primo minuto.

Passando a centrocampo, ecco naturalmente Molina come esterno destro, poi sembrano certi del posto anche Arslan e Walace, mentre Pereyra è in ballottaggio con Samardzic per sostituire Makengo ed infine come esterno sinistro potrebbe profilarsi un ballottaggio tra Udogie e Zeegelaar; infine nella coppia d’attacco, considerando che Beto non è ancora al top, la certezza dovrebbe essere Deulofeu (che sente aria di derby) mentre Success e Pussetto si giocano l’altra maglia a disposizione.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, c’è qualche dubbio in più del previsto nelle probabili formazioni di Udinese Inter per mister Simone Inzaghi. Innanzitutto dobbiamo dire che in porta ci dovrebbe essere ancora Radu, anche se si cercherà di recuperare il grande ex Handanovic; nella retroguardia a tre poi la certezza è Skriniar, mentre De Vrij potrebbe essere coinvolto in un ballottaggio con D’Ambrosio e infine Dimarco dovrebbe essere ancora favorito per la terza maglia a disposizione, stante i problemi fisici di Bastoni.

A centrocampo potrebbe riproporsi il ballottaggio tra Dumfries e Darmian come esterno destro, ma soprattutto sarà squalificato Calhanoglu, di conseguenza al fianco degli intoccabili Barella e Brozovic dovrebbe agire dal primo minuto come terzo interno Gagliardini, infine a sinistra diciamo ancora una volta Perisic, considerati i fastidi fisici accusati in settimana da Gosens; infine l’attacco, dove i dilemmi sono una costante anche salvo imprevisti (a differenza degli altri reparti) e questa volta proviamo ad ipotizzare che Dzeko e Lautaro Martinez possano essere titolari insieme.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

UDINESE (3-5-2): Silvestri; R. Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. All. Cioffi.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.











