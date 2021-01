Probabili formazioni Udinese Inter/ Diretta tv, spazio ai soliti titolari per Conte

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Udinese e Inter, match valido per la 19^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani pomeriggio alle ore 18.00 tra le mura della Dacia Arena. Pur dopo l’impegnativo turno di recupero con l’Atalanta, la squadra bianconera torna dunque protagonista in campionato e Mister Gotti, contro altri nerazzurri sarà costretto ai suoi big un nuovo sforzo. Contro l’Inter, candidata allo scudetto nonché pronta a far già oggi il sorpasso in vetta alla classifica di Serie A è avversario quando mai in forma e temibile: servirà dunque il miglior 11 per i friulani. Di certo lo stesso Antonio Conte domani optare per la formazione titolare nella trasferta alla Dacia Arena: la possibilità di volare in vetta alla graduatoria di campionato domani è davvero concreta e certo c’è voglia di far bene, specialmente anche dopo la gran vittoria realizzata nel Derby d’Italia pochi giorni fa. Andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Udinese e Inter.

UDINESE INTER IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Inter verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico bisognerà andare su Sky Sport, disponibile al numero 253 del decoder per tutti gli abbonati, e in alternativa questa partita di campionato sarà fruibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che può essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

LE MOSSE DI GOTTI

Come accennato prima, benchè in settimana i bianconeri siano scesi in campo per il recupero contro i bergamaschi, pure domani pomeriggio Gotti non potrà prescindere dai suoi titolari per le probabili formazioni di Udinese Inter. Fissato il consueto 3-5-2, ecco che allora saranno pronti dal primo minuto in attacco Lasagna e Pereyra, con bomber Deulofeu, pronto come jolly dalla panchina. Nel reparto a cinque posto a centrocampo saranno poi sicuri della maglia da titolare Zeegelar e Stryger Larsen che agiranno sull’esterno: al centro non mancherà il nome bollente per il calciomercato Rodrigo De Paul, accompagnato da Mandragora e da uno tra Walace e Arslan. In difesa poi poche novità per i friulani: con Nuytinck ancora fuori dai giochi, ecco che vedremo Bonifazi assieme a Samir e Rodrigo Becao, posti davanti al numero 1 Musso.

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Udinese e Inter, ecco che domani Conte non dovrebbe riservarci alcuna sorpresa per il classico 3-5–2: i ballottaggi saranno davvero risicati. Chiaramente nella 19^ giornata di Serie A rimangono al solito irrinunciabili Romelu Lukaku e Lautaro Martinez per il reparto offensivo: alle loro spalle, poi nello schieramento a centrocampo sono pure sicuri della loro maglia da titolare al centro Barella e Brozovic, mentre Vidal rischia il posto in favore di Roberto Gagliardini. Per le fasce esterne di reparto, sarà poi spazio dal primo minuto per Young e Hakimi, ma attenzione a Perisic, sempre pronto dalla panchina. In difesa poi il tecnico pugliese non mescolerà ulteriormente le carte: come ormai siamo abitati a vedere da qualche tempo, ecco che saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni a collocarsi davanti al numero 1 Samir Handanovic.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Samir, Bonifazi, R Becao; Zeegelar, Walace, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Pereyra, Lasagna All. Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L Martinez All. Conte



© RIPRODUZIONE RISERVATA