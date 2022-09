Probabili formazioni Udinese Inter/ Diretta tv: torna Lautaro (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Udinese Inter parliamo della stuzzicante partita che domani sarà l’imperdibile lunch match della settima giornata di Serie A alla Dacia Arena di Udine. I padroni di casa dell’Udinese sono infatti forse la squadra più in forma dell’intero campionato, certamente quella più in alto rispetto alle aspettative di inizio campionato: Andrea Sottil arriva dalla vittoria contro il Sassuolo e diversi altri eccellenti risultati, per cui per l’Inter sarà un duro banco di prova.

DIRETTA/ Sassuolo Udinese (risultato finale 1-3): doppietta per Beto!

I nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano comunque da due vittorie consecutive, contro il Torino in campionato e contro il Viktoria Plzen in Champions League: una buona ripartenza ma che oggi sarà messa duramente alla prova dall’Udinese, che però potrebbe rilanciare definitivamente l’Inter se i nerazzurri riuscissero a vincere in Friuli. Tutto questo premesso, è facile capire perché sia molto importante adesso scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Udinese Inter.

Diretta/ Udinese Empoli Primavera (risultato finale 0-2): gran colpo dei toscani!

DIRETTA UDINESE INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv per Udinese Inter sarà garantita sui canali di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere naturalmente alla visione della partita su DAZN, la piattaforma che anche per questa stagione trasmette tutti i match di Serie A. La diretta streaming video di conseguenza raddoppia, garantita da DAZN ma anche da Sky Go, in ogni caso solo per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

LE MOSSE DI SOTTIL

Nelle probabili formazioni di Udinese Inter ecco che Andrea Sottil ha a sua disposizione una squadra in grande forma. In attacco si dovrebbe rivedere la coppia formata da Beto e Success, mentre a centrocampo ci aspettiamo Lovric e Arslan come mezzali ai lati del regista Walace, infatti non è al meglio Makengo. Ancora allargato sulla fascia destra Pereyra, dal lato opposto naturalmente giocherà Udogie per completare la mediana a cinque secondo il modulo 3-5-2 dell’Udinese. In difesa conferma per Ebosse insieme a Rodrigo Becao e Perez per formare la retroguardia a tre uomini davanti al portiere Silvestri.

Diretta/ Udinese Roma (risultato finale 4-0): Pereyra-Lovric, goleada friulana!

LE SCELTE DI INZAGHI

Sulla sponda nerazzurra delle probabili formazioni di Udinese Inter, riecco Lautaro Martinez in attacco dal primo minuto per fare coppia con Dzeko, lasciando Correa in panchina. A centrocampo ci aspettiamo il classico terzetto con Barella e tuttavia Mkhitaryan al posto dell’infortunato Calhanoglu ai fianchi di Brozovic, qualche dubbio in più sulle fasce, dove tuttavia i titolari saranno verosimilmente Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Qualche dubbio è possibile anche in difesa grazie alle opzioni D’Ambrosio e Acerbi, ma indichiamo il più classico trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti al grande ex Handanovic, che in campionato resta il portiere titolare.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, R. Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA