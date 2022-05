Probabili formazioni Udinese Inter/ Quote: Inzaghi punta sul tridente?

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Udinese Inter ci presentano la gara domenicale delle ore 18:00 della 35^ giornata di Serie A. Nella gara della Dacia Arena, i friulani di Gabriele Cioffi puntano a dare continuità all’ottima vittoria conseguita nello scorso turno contro la Fiorentina, dove al Franchi si sono imposti con un ampio 0-4 tornando alla vittoria dopo una sconfitta e un pareggio.

La partita ovviamente sarà più importante per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha perso l’opportunità di superare il Milan in classifica, perdendo 2-1 nel recupero disputato lo scorso mercoledì in casa del Bologna. I nerazzurri non possono più fallire e vanno ad Udine con la consapevolezza che hanno un solo risultato a disposizione per continuare a sperare nel tricolore. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Udinese Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Prima di dedicarci alle probabili formazioni di Udinese Inter, diamo uno sguardo alle quote per le scommesse proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, i nerazzurri sono nettamente favoriti, con il segno 2 quotato a 1.53. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 4.50. Quota che sale a 5.75 per il successo casalingo dei friulani, abbinato al segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

LE MOSSE DI CIOFFI

Vediamo ora le probabili formazioni di Udinese Inter. Gabriele Cioffi dovrebbe confermare gran parte degli undici che sono scesi in campo nella brillante prestazione di Firenze. Tra i pali ci sarà Silvestri, davanti a lui il terzetto difensivo composto da Becao, Marì e Nuytinck. A centrocampo, confermati gli esterni Molina e Udogie, i quali hanno mostrato un grande stato di forma nelle ultime uscite.

In mediana ci sarà Walace, affiancato da Arslan e Samardzic, con quest’ultimo che sostituirà lo squalificato Makengo. Con Beto fermo ancora ai box per infortunio, completa lo schieramento, la coppia d’attacco composta da Success e Deulofeu, con quest’ultimo che ha realizzato 5 reti e 2 assist nelle ultime 8 partite giocate.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sulle probabili formazioni di Udinese Inter, spostiamoci ora in casa nerazzurra. Il tecnico Simone Inzaghi dovrà rinunciare sicuramente a Calhanoglu per squalifica e Vidal per infortunio. Sono in dubbio invece le presenze di Handanovic, Bastoni e Gosens, tormentati da qualche problema fisico. Il capitano nerazzurro potrebbe recuperare e dovrebbe difendere i pali, così come Bastoni, che dovrebbe comporre il terzetto difensivo insieme a Skriniar e De Vrij.

Nessuna novità sugli esterni, con Dumfries a destra e Perisic sulla corsia mancina. A comporre la mediana, l’insostituibile Brozovic con Barella al suo fianco. Considerando l’assenza di Calhanoglu, in attacco Inzaghi potrebbe proporre il tridente con Correa e Sanchez che si giocano la maglia da titolare per agire alle spalle della coppia composta da Lautaro Martinez e Dzeko.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Samardzic, Udogie; Success, Deulofeu. All. Cioffi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Perisic; Sanchez; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi.

