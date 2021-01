Probabili formazioni Udinese Inter/ Quote, pochi i dubbi di Gotti per la Dacia Arena

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER: CHI IN CAMPO OGGI?

Oggi alle ore 18.00 alla Dacia Arena si accenderà la sfida per la 19^ giornata di Serie A tra Udinese e Inter: andiamo dunque ad esaminare le probabili formazioni del match. Siamo infatti impazienti di scoprire le mosse di Gotti come di Conte per questo incontro, ma a dir il vero non è che ci aspettiamo grandissime novità per i due schieramenti oggi protagonisti. I friulani, pur di ritorno dall’impegno infrasettimanale contro l’Atalanta per il recupero di campionato, non potranno che optare per i migliori titolari: necessari per poter avere una chance contro la Beneamata. Non farà certo turnover poi Antonio Conte, che dopo aver superato anche la Juventus, si appresta a lanciare l’attacco alla vetta della classifica di Serie A dove staziona ancora il Milan. L’occasione è ovviamente preziosa e dunque il tecnico pugliese non lascerà nulla al caso. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le loro mosse per le probabili formazioni di Udinese Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché i friulani siano squadra di valore, alla vigilia della sfida per la 19^ giornata di campionato, non esitiamo a dare ai nerazzurri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 ha fissato 5.75 il successo dell’Udinese, contro il più basso 1.60 segnato per la vittoria dell’Inter: il pareggio pagherà la posta a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

LE MOSSE DI GOTTI

Come accennato prima, pur di ritorno da un pesante impegno, oggi contro la Beneamata Gotti non potrà che dare spazio un po’ ai soliti titolari, schierati con il 3-5-1-1, già visto anche con la Dea. Ecco che allora questa sera sarà di nuovo spazio dal primo minuto per Kevin Lasagna (benchè il giocatore sia a un passo dal Verona secondo le ultime voci di calciomercato), accompagnato da Pereyra, mentre a centrocampo rimangono titolari annunciati De Paul al centro come i due esterni Stryger Larsen e Zeegelar. A completamento del reparto ecco Mandragora come Arslan, favorito sull’acciaccato Walace. In difesa rimane però dubbio l’inserimento dal primo minuto di Nuytinck, appena ritornato dall’infortunio: al suo posto potrebbe farsi vedere Bonifazi, in compagnia di Rodrigo Becao e Samir.

LE SCELTE DI CONTE

Spazio al 3-5-2 per le probabili formazioni di Udinese e Inter, anche nella metà campo nerazzurra, dove come detto, vi sarà posto solo per i titolari più in forma. Ecco che allora pronti dal primo minuto in attacco saranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, golden duo del gol per la Beneamata e già a quota 21 reti per il campionato di Serie A. Alle loro spalle ecco poi un reparto a 5 dove al centro è sicura la presenza di Barella come di Brozovic: solo Vidal potrebbe rischiare il posto da titolare in favore di Gagliardini. In corsia invece è sicuro della propria titolarità in questo turno Hakimi, ma non Young, visto in ballottaggio con Perisic. In difesa poi nessuna novità: come già ampiamente visto nelle ultime uscite, ecco che oggi davanti a Handanovic, Conte si affiderà solo su De Vrij, Skriniar e Bastoni.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Musso; R Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Arslan, Zeegelar; Pereyra; Lasagna All. Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L Martinez All. Conte



