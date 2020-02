Probabili formazioni Udinese Inter/ Quote: quale utilizzo per Eriksen? (Serie A)

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Udinese Inter: la partita valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 si gioca alle ore 20:45 di domenica 2 febbraio, e per i nerazzurri può e deve rappresentare il ritorno a una vittoria che manca da tre partite, tutte pareggiate. In questo lasso di tempo la Juventus è salita a +3 ma, sconfitta a Napoli, non è riuscita ad allungare e ora l’Inter sogna l’aggancio, forte di nuovi acquisti di spessore che potrebbero fare la differenza nella seconda parte del campionato. L’Udinese arriva dalla sconfitta di Parma, che ha frenato i progressi di una squadra che sembra essersi tolta dai guai rispetto ai rischi di retrocessione ma deve ancora stare attenta, perché la classifica è in costante movimento. Possiamo adesso andare a valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori per questa partita; mentre aspettiamo il calcio d’inizio alla Dacia Arena vediamo subito gli schieramenti attesi analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Udinese Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha indicato per Udinese Inter ci dicono che la squadra nerazzurra parte favorita: il segno 1 per la vittoria dei friulani infatti è decisamente più alto (valore di 5,00 volte la puntata) rispetto all’eventualità identificata dal segno 2, ovvero il successo degli ospiti che è quotato 1,75 volte la cifra messa sul piatto. Con il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, andreste a guadagnare una somma corrispondente a 3,55 volte quanto avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

LE SCELTE DI GOTTI

Luca Gotti rischia di non avere a disposizione Troost-Ekong: qualora fosse così al centro della difesa andrebbe a giocare De Maio, con la conferma di Rodrigo Becao e Nuytinck a completare il terzetto davanti al portiere Musso. Ci sarà poi spazio per Stryger Larsen e Sema sulle fasce laterali: ormai l’allenatore della squadra friulana sembra aver trovato il suo undici tipo e non cambia se non costretto. Sarà così anche nel settore nevralgico del campo, dove Mandragora sarà il playmaker schierato davanti alla difesa con Fofana sul centrodestra e De Paul, che è stato vicino all’Inter ma poi ha scelto di rimanere in Friuli, che agirà come mezzala d’assalto andando eventualmente a formare una sorta di tridente offensivo con i due giocatori che graviteranno davanti a lui. Okaka e Lasagna partono favoriti, Nestorovski spera di avere una possibilità.

I DUBBI DI CONTE

Antonio Conte deve fare i conti con la squalifica di Lautaro Martinez, ma ha ritrovato Alexis Sanchez e dunque il grande ex sarà in campo al fianco di Romelu Lukaku. Ha recuperato anche Skriniar che era uscito presto nell’ultima partita, dunque lo slovacco sarà regolarmente in difesa con De Vrij e presumibilmente Alessandro Bastoni che è favorito su Godin. In porta l’altro ex Handanovic; da valutare invece i nuovi acquisti, perché Ashley Young dovrebbe essere titolare a sinistra mentre Victor Moses ed Eriksen dovrebbero iniziare dalla panchina. Tuttavia, qualora Brozovic alzasse bandiera bianca potrebbe esserci lo spostamento di Sensi al centro del terzetto in mediana e dunque il danese ex Tottenham sarebbe titolare come mezzala. Barella completerà in ogni caso il centrocampo, con Candreva che si dovrebbe riprendere il posto a destra; adesso però Conte ha una rosa più folta e i ballottaggi di conseguenza aumentano.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

A disposizione: Nicolas, Perisan, Troost-Ekong, Ter Avest, Zeegelaar, Jajalo, Walace, Barak, Nestorovski, Teodorczyk

Allenatore: Luca Gotti

Squalificati: –

Indisponibili: Samir

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, A. Young; A. Sanchez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Moses, Gagliardini, Borja Valero, Asamoah, Biraghi, Agoume, Eriksen, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: Berni, L. Martinez

Indisponibili: –



© RIPRODUZIONE RISERVATA