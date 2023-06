Probabili formazioni Udinese Juventus, 38^ giornata/ Quote: Milik e Bonucci scalpitano (4 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: CHI GIOCA ALLA DACIA ARENA?

Le probabili formazioni di Udinese Juventus ci introducono alla partita che si gioca alla Dacia Arena, alle ore 21:00 di domenica 4 giugno: la 38^ giornata di Serie A 2022-2023 sancisce la fine del campionato per le due squadre, con l’Udinese assolutamente tranquilla – da tempo ormai – e la Juventus che invece, a causa della penalizzazione di 10 punti, è lontana anche dall’Europa League (almeno una tra Atalanta e Roma deve mancare una vittoria in casa) e rischia dunque di finire in Conference League, per non dire che la Uefa potrebbe decidere di escluderla comunque dalle coppe.

Potrebbe anche essere l’ultima partita di Massimiliano Allegri che, in caso di assenza dall’Europa, sarebbe vicino all’addio: si prepara la nuova Signora di Igor Tudor (così sembrerebbe) ma intanto il campo va onorato fino in fondo e non è detto che un’Europa League eventualmente conquistata non diventi poi realtà. Intanto, noi proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco della Dacia Arena: prendiamoci del tempo per fare un’analisi approfondita circa le probabili formazioni di Udinese Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Udinese Juventus, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,80 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,55 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,95 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

LE SCELTE DI SOTTIL

Obiettivo raggiunto e lunga lista di indisponibili: Andrea Sottil prepara Udinese Juventus con qualche possibile sorpresa, che potrebbe essere ad esempio l’inserimento del classe 2004 Guessand al centro della difesa, prendendo il posto dello squalificato Bijol e con Rodrigo Becao in forte dubbio. Masina stringe i denti, nel caso è pronto Buta; conferme invece per Nehuen Perez e il portiere Marco Silvestri. L’ex di serata Pereyra, vero e proprio jolly della squadra friulana, dovrebbe partire largo a destra; sull’altro versante, in assenza di Zeegelaar, torna titolare Udogie che dunque si occuperà della fascia con Sandi Lovric sul centrosinistra della mediana e Arslan dall’altra parte, Walace sarà il regista. Una maglia da titolare potrebbe averla comunque anche Samardzic: il giovane, che potrebbe presto firmare con il Napoli, andrà ad agire sulla trequarti facendo compagnia a Beto, favorito come centravanti su Nestorovski. Peccato non vedere all’opera Pafundi, che però è impegnato nel Mondiale U20 con l’Italia e sta facendo benissimo.

GLI 11 DI ALLEGRI

A caccia dell’Europa League, Massimiliano Allegri può comunque affidarsi ai suoi titolari per Udinese Juventus. Vanno però monitorate le condizioni di alcuni calciatori: Bremer e Vlahovic sono in forte dubbio, dunque ecco che in difesa potrebbe esserci spazio per uno tra Bonucci, Alex Sandro e Rugani completando così la linea con Danilo e Gatti (a protezione del portiere Szczesny) mentre in attacco dovrebbe essere Milik a fare compagnia a Di Maria, per entrambi (più per il Fideo) questa potrebbe essere l’ultima partita con la maglia della Juventus. A centrocampo, senza Fagioli e Pogba che come sappiamo sono entrambi ai box, le scelte sono quasi obbligate: Locatelli in cabina di regia, Miretti e Rabiot saranno le mezzali con Cuadrado (ex della partita) e Kostic che partiranno larghi, il serbo rischia sulla pressione del giovane Iling Junior che è in crescita. Da vedere se Allegri deciderà, in ogni caso, di dare spazio a qualche altro giovane: gli indiziati come sempre sono Barbieri e Barrenechea.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): M. Silvestri; N. Perez, Guessand, Masina; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Samardzic; Beto. Allenatore: Andrea Sottil

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri











