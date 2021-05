Probabili formazioni Udinese Juventus/ Diretta tv: Chiesa pronto al rientro (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Udinese Juventus ci conducono alla partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 2 maggio, valida per la 34^ giornata di Serie A 2020-2021. Per la Vecchia Signora è la possibilità di ripartire dopo l’ennesimo passo falso, il pareggio di Firenze con partita giocata male: adesso la corsa alla Champions League è davvero complicatissima, andranno ridotti al minimo gli errori che in questa stagione sono stati tanti, al netto dello scudetto lasciato dopo 9 anni è grande incertezza sul futuro di Andrea Pirlo e su cosa accadrà in dirigenza.

Intanto la sfida a un’Udinese sostanzialmente salva: non c’è la matematica ma i friulani sembrano davvero al riparo dai guai, con obiettivo certificato grazie alla bella vittoria di Benevento, ora si cercherà di arrivare il più in alto possibile in classifica. Mentre aspettiamo che alla Dacia Arena si giochi, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Udinese Juventus.

DIRETTA UDINESE JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Juventus sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno recarsi su Sky Sport Serie A, che troveranno al numero 201 del loro digitale terrestre, oppure inserire i dati dell’abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone attivando in questo modo l’applicazione Sky Go, per seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

LE SCELTE DI GOTTI

Tegola per Luca Gotti, come vediamo nelle probabili formazioni di Udinese Juventus: Musso è squalificato, dunque in porta tocca a Scuffet sulle cui vicende si potrebbe anche scrivere un libro. Davanti a lui sicuri del posto Rodrigo Becao e Nuytinck, mentre Bonifazi potrebbe essere scalzato da Samir; non cambierà la mediana dove Stryger Larsen gioca ormai stabilmente a sinistra, a destra infatti è diventato titolare fisso Nahuel Molina e non sono in discussione le tre maglie in mezzo, con Arslan a tenere in mano le redini del gioco e De Paul che si sposterà sul centrodestra, avendo in Walace la mezzala sull’altro versante. In qualità di grande ex Fernando Llorente potrebbe tornare titolare per la partita di domenica; a dire il vero però Gotti considera Okaka come favorito e dunque dovrebbe essere quest’ultimo ad essere lanciato dal primo minuto (come accaduto nell’ultima giornata), alle sue spalle un altro giocatore con trascorsi nella Juventus e cioè Roberto Pereyra.

I DUBBI DI PIRLO

Nelle probabili formazioni di Udinese Juventus, lato Vecchia Signora, bisogna capire il modulo: a Firenze Pirlo si è presentato con un 3-5-2 che potrebbe essere confermato. Danilo, De Ligt e Chiellini i difensori con un Bonucci fuori forma in panchina; il brasiliano non è al top e dunque il terzo potrebbe farlo Alex Sandro, in questo momento in vantaggio e che porterebbe Federico Chiesa (al rientro salvo controindicazioni) come quinto di centrocampo partendo dalla corsia sinistra. Sull’altro versante ci sarà naturalmente Cuadrado, la cui presenza porterà la squadra a difendersi con il 4-4-2 classico; Bentancur sarà il playmaker stretto tra McKennie e Rabiot, che sembrano partire in vantaggio su Ramsey. Davanti poi abbiamo il solito ballottaggio Morata-Dybala, spagnolo favorito visto anche il gol-lampo segnato domenica ma il vero punto di domanda è Cristiano Ronaldo, in netto calo nelle ultime settimane. Che a rimanere fuori possa essere lui, per una volta?

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Rodrigo Becao, Nuytinck, Bonifazi; N. Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka

A disposizione: Gasparini, De Maio, Ouwejan, Samir, Makengo, Zeegelaar, Forestieri, F. Llorente, Braaf

Allenatore: Luca Gotti

Squalificati: Musso

Indisponibili: Jajalo, Pussetto, Deulofeu, Nestorovski

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, F. Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Bonucci, Demiral, Bernardeschi, Ramsey, Arthur, Kulusevski, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: –

Indisponibili: –

