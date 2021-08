Probabili formazioni Udinese Juventus/ Diretta tv: Kulusevski più di Morata (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: CHI GIOCA ALLA DACIA ARENA?

Con le probabili formazioni di Udinese Juventus parliamo della partita che si gioca alle ore 18:30 di domenica 22 agosto, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022: c’è grande attesa per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora, che cambia il terzo allenatore in tre stagioni e deve ripartire da una stagione deludente, sia pure costellata da due trofei. Con Allegri, la Juventus di fatto ammette di aver “buttato via” due anni, volendo leggerla così; adesso andrà capito come risponderà la squadra, per ora praticamente la stessa dello scorso anno, e come si comporterà domani sera.

L’Udinese ha confermato Luca Gotti, ancora una volta: il veneto sembrava al passo d’addio, invece sarà ancora lui a guidare i friulani in un campionato che ha come primo obiettivo la salvezza, conquistata nella scorsa stagione in maniera non troppo sofferta. I margini di miglioramento ci sono, e va ricordato che sei anni fa la squadra aveva vinto all’esordio all’Allianz Stadium; ora però addentriamoci nell’atmosfera del match e, aspettando che sia domenica, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Dacia Arena, leggendo le probabili formazioni di Udinese Juventus.

DIRETTA UDINESE JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Juventus è su DAZN: la grande novità della stagione di Serie A riguarda la trasmissione delle partite, che per il 2021-2022 sono state affidate integralmente alla piattaforma riservata agli abbonati. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, ma come l’anno scorso gli orari di questi match saranno definiti e quello di cui stiamo parlando non rientra nella programmazione.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

GLI 11 DI GOTTI

Quest’anno Gotti dovrebbe giocare con il 4-2-3-1, quindi in Udinese Juventus Nahuel Molina giocherà terzino destro come nella trionfale Copa America, e dall’altra parte avremo Samir. In porta il nuovo arrivato Marco Silvestri, al centro della difesa Nuytinck con uno tra Rodrigo Becao e De Maio. Ci sono poi altri ballottaggi: in particolare a sinistra sulla trequarti, dove il rientrante Deulofeu scalpita per essere protagonista e sembra essere favorito su Zeegelaar, comunque una garanzia per questa Udinese. Pussetto a destra e l’ex Pereyra al centro completeranno la linea che andrà a supporto del centravanti Okaka, favorito sull’altra vecchia conoscenza della Juventus (ovviamente Fernando Llorente); in mezzo al campo dovrebbero esserci Arslan e Walace, di fatto Gotti sceglie un doppio playmaker volendo aumentare la qualità della squadra.

I DUBBI DI ALLEGRI

La prima dell’Allegri-bis non inizia benissimo: McKennie (squalificato), Arthur e Rabiot saltano Udinese Juventus. Centrocampo decimato dunque, e allora la mediana del 4-2-3-1 bianconero dovrebbe prevedere Bentancur e Ramsey con il possibile inserimento di Danilo, che ha dimostrato di poter giocare in mezzo ma è anche in concorrenza con Alex Sandro per la maglia di terzino sinistro. Discorso diverso per Locatelli: è arrivato da una manciata di giorni, difficile che Allegri lo lanci subito titolare ma una minima possibilità esiste comunque. In porta andrà ovviamente Szczesny, poi De Ligt è favorito su Chiellini, che però agli Europei ha sensibilmente aumentato le sue quotazioni e quindi potrebbe scalzare Bonucci; Cuadrado inizierà la stagione come laterale basso a destra, ma poi potrà alzare la sua posizione. Al momento però la trequarti è affollata: c’è Dybala al centro, Federico Chiesa opererà dalla destra mentre il dubbio riguarda Kulusevski, che potrebbe partire titolare a sinistra scalzando Morata. A quel punto Cristiano Ronaldo giostrerebbe da centravanti, ruolo che non predilige ma nel quale sa comunque fare la differenza.

IL TABELLINO

UDINESE (4-2-3-1): M. Silvestri; N. Molina, Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; Arslan, Walace; Pussetto, Pereyra, Deulofeu; Okaka. Allenatore: Luca Gotti

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Rabiot; F. Chiesa, Dybala, Kulusevski; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri



