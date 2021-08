Probabili formazioni Udinese Juventus/ Quote: assenze a centrocampo

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Udinese Juventus ci consentono di presentare le possibili scelte di Luca Gotti e Massimiliano Allegri in vista della partita che oggi pomeriggio alle ore 18.30 si giocherà allo stadio Dacia Arena, scenario della partita della Vecchia Signora nella prima giornata di Serie A. Il cammino dell’Allegri bis comincia dunque con un “derby” bianconero che potrebbe riservare insidie sul campo dell’Udinese, che di recente ha già giocato una partita ufficiale in Coppa Italia, battendo l’Ascoli.

Per la Juventus invece ci sono state diverse amichevoli di prestigio, come quella vinta otto giorni fa contro l’Atalanta, ma adesso naturalmente è giunto il momento di fare sul serio. Cresce dunque l’attesa per scoprire moduli e titolari delle due squadre: diamo spazio a tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Udinese Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Udinese Juventus: il segno 2 per il successo della Juventus è nettamente favorito ed è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dell’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

LE SCELTE DI GOTTI

Per le probabili formazioni di Udinese Juventus, dobbiamo annotare che i bianconeri friulani di Luca Gotti dovrebbero schierarsi con il modulo 4-2-3-1, ma vanno ancora sciolti diversi dubbi riguardo i titolari. Comunque, possiamo dare per certa la presenza del nuovo acquisto Silvestri in porta; davanti a lui, i quattro difensori potrebbero essere da destra a sinistra Molina, Rodrigo Becao (che è in ballottaggio con De Maio), Nuytinck e Samir; nel cuore del centrocampo invece dovrebbero agire Arslan e Walace; infine, nel reparto offensivo dovremmo vedere sulla linea della trequarti Pussetto, Pereyra e Deulofeu, anche se non va esclusa la presenza di Zeegelaar come esterno sinistro (con passaggio però al 3-5-2); infine Okaka sarà il centravanti di riferimento, anche perché il suo collega Nestorovski è squalificato.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Modulo 4-2-3-1 anche per il grande ritorno di Massimiliano Allegri, questo dovrebbero offrirci le probabili formazioni di Udinese Juventus per la Vecchia Signora. La situazione potrebbe presentare delle criticità a centrocampo, dove infatti Allegri deve fare i conti con la squalifica di McKennie e con le assenze degli infortunati Rabiot e Arthur, mentre Locatelli dovrebbe partire dalla panchina. Di certo in porta ci sarà Szczesny; davanti a lui nella difesa a quattro ecco Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, anche se Chiellini potrebbe soffiare il posto all’olandese e Danilo spera ancora nel posto da terzino sinistro; a centrocampo meno dubbi perché i due migliori sani sono Bentancur e Ramsey; infine il reparto offensivo dovrebbe vedere Chiesa, Dybala e uno tra Kulusevski e Bernardeschi sulla trequarti, naturalmente in appoggio a Cristiano Ronaldo.

IL TABELLINO

UDINESE (4-2-3-1): Silvestri; Molina, R. Becao, Nuytinck, Samir; Arslan, Walace; Pussetto, Pereyra, Deulofeu; Okaka. All. Gotti.

A disposizione: Scuffet, Padelli, Stryger Larsen, Udogie, Zeegelaar, De Maio, Jajalo, Makengo, Samardzic, Cristo, Llorente.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Forestieri, Nestorovski.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey; Chiesa, Dybala, Kulusevski; C. Ronaldo. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Danilo, Chiellini, Locatelli, Pellegrini, Bernardeschi, Fagioli, Morata, Kaio Jorge.

Squalificati: Mckennie.

Indisponibili: Rabiot, Arthur.



