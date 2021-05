Probabili formazioni Udinese Juventus/ Quote, Gotti perde Musso per squalifica

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Udinese Juventus, sfida che pure si accenderà solo oggi alle ore 18.00 tra le mura della Dacia Arena per la 34^ giornata della Serie A. Siamo dunque ben curiosi di esaminare le mosse di Mister Pirlo, a cui davvero oggi non verrà concessa alcuna leggerezza come anche ai suoi ragazzi.

Dopo anche il mezzo passo falso contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato, l’obiettivo Champions per la Vecchia àSignora si è fatto ancora più complicato e vista la folta coerenza ai piani alti della graduatoria sarebbe grave delitto perdere altri punti. Non ha grandi motivazioni ma pure ci terrà oggi a brillare Gotti e la formazione friulana: dopo anche il successo maturato contro il Benevento, la squadra bianconera è in posizione più che tranquilla per il finale di stagione e dunque oggi i padroni di casa potranno giocare con la testa leggera. Vediamo allora quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Udinese Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la squadra friulana vanti una buona condizione generale, pure alla vigilia della sfida per la Serie A, è della Vecchia Signora il favore del pronostico. Se controlliamo poi le quote della Snai vediamo che il successo della Juventus è stata dato a 1.50, contro il più alto 6.00 segnato per la vittoria dell’Udinese: il pareggio vale la quotazione di 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

LE MOSSE DI GOTTI

Nelle probabili formazioni di Udinese Juventus, per Mister Gotti non vi sono grandi novità se si eccettua la presenza di Scuffet tra i pali (Musso è squalificato). Ecco che allora nel solito 3-5-2, avremo ancora Nuytink, Rodrigo Becao e Bonifazi, anche se dalla panchina Samir cerca spazio, anche a match in corso. Per l’ampio reparto a centrocampo vediamo che saranno maglie da titolari per Walace, Arslan e De Paul, con la coppia composta da Molina e Stryger Larsen a guardia dei corridoi più esterni. Dovrebbe poi essere Pereyra a collocarsi alle spalle della prima punta Okaka: attenzione però a Llorente, che potrebbe insidiarlo dal primo minuto.

LE SCELTE DI PIRLO

Dubbi di modulo per Pirlo e la Juventus, con il tecnico bresciano che potrebbe anche riproporre il 3-5-2 visto contro la Fiorentina solo pochi giorni fa. Se così sarà ecco che i primi titolari in difesa saranno De Ligt, Chiellini e Alex Sandro, pur con Bonucci pronto dal primo minuto in panchina. Per il centrocampo della Vecchia Signora vi è poi speranza oggi di rivedere Chiesa come titolare: dall’altro parte dello schieramento sarà spazio dal primo minuto per Cuadrado, mentre al centro dovrebbero trovare posto McKennie, Bentancur e Rabiot, visto che Arthur non è ancora al top della condizione. Ovviamente confermata la maglia da titolare di Cristiano Ronaldo in attacco, ma al fianco del lusitano (che non sta affatto convincendo negli ultimi turni) è ballottaggio tra Morata e Dybala dal primo minuto.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Scuffet; R Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Struger Larsen; Pereyra, Okaka All. Gotti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Chiellini, A Sandro; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C Ronaldo All. Pirlo



