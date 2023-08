PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS/ Quote, continua il calvario di Pogba (Serie A, 20 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: GLI ASSENTI

Attenzione agli assenti parlando delle probabili formazioni di Udinese Juventus, perché l’elenco dei giocatori che salteranno la partita in Friuli per la prima giornata di Serie A si annuncia piuttosto lungo. Per quanto riguarda i bianconeri di casa, l’Udinese dovrà fare a meno di tre calciatori della rosa di mister Andrea Sottil: Ebosse sta ancora recuperando dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio, situazione simile ma tempi più lunghi per Ehizibue e la sua lesione del legamento crociato anteriore, infine è un lungodegente dallo scorso campionato anche Deulofeu, che si è infortunato al ginocchio destro.

Dall’altra parte, la Juventus di Massimiliano Allegri deve fare i conti con l’assenza di De Sciglio per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio al termine della passata stagione, dalla quale ricorrono pure i guai di Pogba, ancora alle prese con noie muscolari dopo il calvario dell’anno scorso. Infine, è da valutare con la massima attenzione Fagioli per un infortunio alla clavicola e lo stesso vale per Kean a causa di una contusione ossea alla tibia sinistra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UDINESE JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Udinese Juventus ci presentano naturalmente le mosse dei due allenatori Andrea Sottil e Massimiliano Allegri verso la partita di questa sera per la prima giornata di Serie A allo stadio Friuli. L’Udinese padrona di casa vuole iniziare con il piede giusto come aveva fatto in maniera splendida nella passata stagione, anche se poi i bianconeri friulani non sono andati oltre la tranquillità di centro classifica. Il debutto in Coppa Italia è stato divertente, ma questa settimana il livello di difficoltà si alzerà in maniera decisa, per poi capire più avanti se si potrà sperare in qualcosa in più rispetto all’anno scorso.

Tuttavia, è naturalmente la Juventus ad attirare in maniera particolare l’attenzione, perché Massimiliano Allegri in una stagione senza Coppe europee deve sfruttare quello che sarà il vantaggio di questa esclusione, prima dalla Champions causa penalizzazione e poi anche dalla Conference League, cioè la possibilità di concentrarsi esclusivamente su un campionato che di conseguenza la Juventus ha il dovere di provare fino in fondo a vincere e fin da subito serve il massimo di punti – e magari anche un gioco migliore. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali saranno le principali notizie a poche ore dal match circa le probabili formazioni di Udinese Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche ai pronostici su Udinese Juventus. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti gli ospiti torinesi: il segno 2 è quindi quotato a 1,87 per il successo della Juventus, mentre in caso di vittoria casalinga dell’Udinese la quotazione per il segno 1 è pari a 4,25. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,50.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

LE MOSSE DI SOTTIL

Le probabili formazioni di Udinese Juventus ci dicono che Andrea Sottil, allenatore dei padroni di casa friulani, potrebbe affidarsi contro la Vecchia Signora al modulo 3-5-2, nel quale proviamo ad indicare questi undici giocatori come possibili titolari: Silvestri in porta; davanti a lui, una retroguardia a tre uomini formata da Perez, Bijol e Masina; folta linea a cinque invece nel centrocampo dei bianconeri di casa, con Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric e Kamara come possibili titolari da destra a sinistra; infine, la principale certezza dell’Udinese in questo momento sembra essere la bella coppia d’attacco formata da Thauvin in qualità di seconda punta e naturalmente dal centravanti Beto.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche Massimiliano Allegri dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2 come punto di riferimento per le probabili formazioni di Udinese Juventus. Per gli ospiti, gli undici titolari potrebbero essere i seguenti: una retroguardia immutata con Szczesny in porta e davanti a lui i tre difensori Gatti, Bremer e Danilo; la grande novità sarebbe Weah come esterno destro di un centrocampo a cinque che comprenderebbe poi anche Fagioli (salvo problemi legati al suo recente acciacco), Locatelli in cabina di regia, Rabiot e infine naturalmente Kostic sulla fascia sinistra; infine, notizia tutt’altro che scontata nel mezzo di un calciomercato estivo decisamente vivace, ecco che in attacco per la Juventus dovremmo vedere in azione la coppia formata da Chiesa e Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.











