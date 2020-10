Probabili formazioni Udinese Milan/ Diretta tv, ancora Tatarusanu tra i pali

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Solo domani alle ore 12.30 si accenderà la partita per la 6^ giornata di Serie A tra Udinese e Milan: ecco quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni del lunch match domenicale. Sono dunque sotto ai riflettori le mosse e i dubbi di Gotti, impaziente di replicare l’ottima vittoria ottenuta solo in settimana in Coppa Italia, ovviamente ai danni dell’attuale capolista del campionato di Serie A. L’impresa non si annuncia facile, considerato che il tecnico bianconeri pure negli ultimi giorni ha perso il suo titolare tra i pali per infortunio: e battere un Milan così in forma come quello di Pioli sarà affare complicato. I rossoneri hanno fatto scintille anche in settimana nell’ultimo turno di Europa League contro lo Sparta Praga e inoltre stanno mostrando un netto salto di qualità, sia come prestazioni del gruppo che dei singoli, titolari e non. Andiamo allora a controllare da vicino quali potrebbero essere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Udinese Milan.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

LE SCELTE DI GOTTI

Per le probabili formazioni di Udinese Milan chiaramente Gotti non si discosterà dal solito 3-5-2, dove però sarà ancora Nicolas a collocarsi tra i pali: Musso è sulla via del recupero ma non dovrebbe venir arrischiato domani alla Dacia Arena. In difesa però già le maglie da titolari sono state consegnate: Rodrigo Becao, De Maio e Samir saranno le prime scelte del tecnico. Per l’ampio reparto a centrocampo De Paul rimane giocatore indispensabile: con lui ecco Arslan e Pereyra, mentre toccherà a Stryger Larsen e Ouwejan agire in corsia. Lasagna e Okaka dovrebbero poi le prime scelte per l’attacco dei friulani, ma potrebbero esserci chance per l’ex Deulofeu, tra l’altro fresco di gol contro il Vicenza solo pochi giorni fa in coppa.

LE MOSSE DI PIOLI

Spazio al 4-2-3-1 per il Milan, dove però non saranno pochi i possibili ballottaggi in corso: dopo tutto tra campionato e coppa, anche i panchinari hanno dimostrato di ben meritare la fiducia del tecnico, ora in seria difficoltà nel ristabilire le graduatorie di spogliatoio. Punto di riferimento però anche alla vigilia della 6^ giornata di Serie A, complice l’assenza di Ante Rebic, sarà Zlatan Ibrahimovic: col bosniaco sarà spazio per Leao e Saelemaekers ai lati, ma sulla tre quarti potrebbe essere nuova chance dal primi minuto per Brahim Diaz, specie dopo il bel gol segnato contro lo Sparta Praga pochi giorni fa. A centrocampo saranno pronti dal primo minuto Bennacer e Kessie, ma attenzione a Tonali sempre più vicino alla condizione ottimale. Nella difesa rossonera saranno però mosse obbligate quelle di Pioli: Calabria, Romagnoli, Kjer e Theo Hernandez saranno domani titolari, di fronte a Tatarusanu, vice di Gigio Donnarumma (ancora in isolamento).

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Nicolas; R Becao, De Maio, Samir; Stryger larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka All. Gotti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaeker, B Diaz, Leao; Ibrahimovic All. Pioli



