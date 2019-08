Probabili formazioni Udinese Milan/ Diretta tv, chi con Piatek? (Serie A)

Udinese Milan si gioca domani pomeriggio alle ore 18.00: le due formazioni scenderanno in campo alla Dacia Arena per dare vita alla prima partita della domenica della prima giornata di Serie A. Il debutto di Marco Giampaolo sulla panchina dei rossoneri alla ricerca del rilancio ad alti livelli, pur al termine di un’estate non esaltante in termini di risultati delle amichevoli, avverrà sull’ostico campo dell’Udinese, che cercherà un risultato di prestigio per iniziare nel migliore dei modi il cammino verso la salvezza. Vediamo però adesso le probabili formazioni di Udinese Milan analizzando le notizie alla vigilia sui possibili titolari e le mosse dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Udinese Milan sarà garantita in esclusiva dalla piattaforma satellitare Sky, per la precisione tramite i canali Sky Sport Serie A (il numero 202) oppure Sky Sport 251. In alternativa, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

LE SCELTE DI TUDOR

Analizzando le probabili formazioni di Udinese Milan, il modulo di partenza dovrebbe essere il 3-4-2-1 per Igor Tudor, confermato sulla panchina friulana dopo avere conquistato la salvezza. Possiamo identificare un ballottaggio per reparto nell’Udinese alla vigilia del debutto: in difesa Rodrigo Becao e Opoku si giocano il posto per affiancare Troost-Ekong e Samir nella difesa a tre davanti al portiere Musso. A centrocampo le certezze dovrebbero essere Mandragora e Fofana coppia centrale più Stryger Larsen, ma c’è ancora una maglia disponibile che potrebbe andare a Ter Avest, Pezzella (che manderebbe a destra Larsen) e Jajalo, con il quale si darebbe vita invece a un 3-5-2. Infine l’attacco, che prevederà Pussetto e De Paul in appoggio alla prima punta, ruolo che è in ballottaggio tra Lasagna e Nestorovski.

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Le probabili formazioni di Udinese Milan sul fronte rossonero ci dicono che ci sono diversi dubbi anche per Marco Giampaolo. Tutto chiaro in difesa, dove avremo i centrali Musacchio e Romagnoli, il terzino destro Calabria e Rodriguez a sinistra nella linea a quattro davanti a Donnarumma, i dubbi infatti si concentrano dal centrocampo in su. In mediana la certezza è Paquetà, ma le altre due maglie disponibili nel 4-3-1-2 del Milan sono contese da almeno tre giocatori, cioè Kessiè, Borini, Bennacer (con Biglia acciaccato), dunque sarà molto interessante capire quale sarà la prima scelta per il nuovo allenatore in campionato. Sulla trequarti agirà senza dubbio Suso, così come è certa la maglia da centravanti per Piatek, al suo fianco appare favorito Castillejo rispetto al nuovo acquisto Rafael Leao.

IL TABELLINO

UDINESE (3-4-2-1): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; Pussetto, De Paul; Lasagna. All. Tudor.

A disposizione: Nicolas, De Maio, Pezzella, Nuytinck, Opoku, Walace, Jajalo, Balic, Barak, Nestorovski, Matos, Teodorczyk.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bennacer, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo. All. Giampaolo.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Laxalt, Krunic, Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Rafael Leao, André Silva.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caldara, Theo Hernandez.



