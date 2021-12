PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN/ Diretta tv: attenti a Messias e Deulofeu

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: ATTACCO

Parlando dell’attacco per le probabili formazioni di Udinese Milan bisogna anche fare il nome di Junior Messias: l’ex del Crotone potrebbe nuovamente essere titolare, del resto – come lui stesso ha giustamente sottolineato – ha già ampiamente dimostrato come sia finito il tempo delle favole, grazie al gol decisivo (ma poi rivelatosi inutile) per vincere in casa dell’Atletico Madrid e la doppietta timbrata contro il Genoa. Messias ha saputo aspettare il suo momento, ed è stato ricompensato: era titolare nella partita in cui il Milan si è giocato il futuro in Europa contro il Liverpool, ora andrà capito se lascerà spazio ad Alexis Saelemaekers con l’assetto sulla trequarti che sarà completato da Brahim Diaz e Rade Krunic, vista l’indisponibilità di Rafael Leao e Samu Castillejo.

Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote: Dybala contro Sirigu!

Nell’Udinese gli occhi sono puntati su Gerard Deulofeu, che la maglia del Milan l’ha indossata brevemente non facendo nemmeno troppo male; lo spagnolo dovrebbe agire comunque come laterale di centrocampo o al massimo sulla trequarti (dipenderà dal modulo della squadra), davanti i friulani puntano ancora su Beto Betuncal che in 13 partite di Serie A ha segnato 6 gol, rappresentando una grande sorpresa per gli addetti ai lavori visto che si presentava con 13 reti in 44 partite con la Portimonense nel campionato portoghese, non certo il più competitivo in Europa. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA/ Quote: Mario Pasalic va in copertina

A CENTROCAMPO

Nel presentare le probabili formazioni di Udinese Milan e parlando del centrocampo, possiamo dire che la squadra friulana sarà a lungo senza Roberto Pereyra: al momento dunque l’assetto dovrebbe prevedere Walace e Tolgay Arslan, due centrocampisti che di fatto hanno caratteristiche da regista e dunque si alterneranno nella costruzione della manovra. Forse all’Udinese manca un reale incontrista, e allora potrebbero avere buon gioco i giocatori del Milan: qui forse da valutare è la consueta staffetta tra Sandro Tonali e Ismael Bennacer, l’ex Brescia è partito dalla panchina nel 2-0 alla Salernitana ma poi ha giocato titolare contro il Liverpool, tecnicamente sabato sera dovrebbe toccare ancora a lui anche perché, una volta ritrovato il primo posto in classifica, Stefano Pioli vuole provare anche ad allungare e concederà ben poco agli avversari.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA INTER/ Quote: Eldor Shomurodov sarà protagonista?

A meno che ovviamente a riposare sia Franck Kessié: un’ipotesi comunque concreta perché Tonali e Bennacer hanno dimostrato di poter giocare insieme, l’ivoriano ha certamente bisogno di tirare il fiato e dunque a rimanere in panchina per Udinese Milan, magari inizialmente, potrebbe essere lui. (agg. di Claudio Franceschini)

IN DIFESA

Abbiamo ovviamente già visto che nelle probabili formazioni di Udinese Milan continuano a esserci problemi in difesa per Stefano Pioli, ma sabato sera anche il collega è nei guai: infatti, Samir è squalificato ma rischia di non essere della partita nemmeno Rodrigo Becao. Quest’ultimo ha un curioso “record” contro il Milan: con la maglia della squadra friulana ha segnato solo due gol, ed entrambi li ha messi a segno contro la formazione rossonera.

Il primo di questi, nell’agosto 2019, aveva permesso all’Udinese di vincere all’esordio in campionato; senza di loro dunque Gabriele Cioffi si dovrà affidare a una difesa a quattro nella quale Neuhuen Perez affiancherà Bram Nuytinck al centro. Nel Milan invece la scelta di Pierre Kalulu sulla corsia destra sembra fatta, e ovviamente al centro dello schieramento avremo ancora Fikayo Tomori in sostituzione di Simon Kjaer: a proposito, sarà poi interessante valutare a chi si rivolgerà il calciomercato rossonero per sopperire alla lunga assenza del danese, che lascia un bel vuoto anche sul piano della leadership. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA ALLA DACIA ARENA?

Con le probabili formazioni di Udinese Milan iniziamo a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 11 dicembre, valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Alla Dacia Arena i friulani, reduci dalla sconfitta sul campo dell’Empoli, iniziano il post Luca Gotti con Gabriele Cioffi, allenatore ad interim che dovrà traghettare una squadra che nell’ultimo periodo ha rallentato la marcia in modo sensibile, e ora rischia seriamente di farsi assorbire in zona retrocessione.

Tutto il contrario del Milan, che si è ripreso il primo posto in classifica e ora vuole provare a valutare la possibilità di una fuga: eliminato dalla Champions League e dall’Europa, il Diavolo potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato sognando lo scudetto in maniera concreta. Vedremo dunque cosa succederà alla Dacia Arena, intanto mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Udinese Milan.

DIRETTA UDINESE MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Milan sarà disponibile anche sui canali della televisione satellitare, evento naturalmente riservato agli abbonati Sky. Naturalmente, per questa partita come per tutte le altre della 17^ giornata di campionato, bisogna aggiungere che la piattaforma DAZN è broadcaster ufficiale della Serie A e dunque fornirà le immagini in diretta streaming video; vi dovrete di conseguenza dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure avere a disposizione una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

GLI 11 DI CIOFFI

La prima di Gabriele Cioffi non inizia bene: per Udinese Milan problemi in difesa, Samir è squalificato e Rodrigo Becao a forte rischio di forfait. Davanti a Marco Silvestri dovrebbe allora esserci una linea a quattro: Nehuen Perez fa il centrale insieme a Nuytinck, ad allargarsi sugli esterni saranno Soppy e Udogie. A centrocampo l’altra tegola è rappresentata dall’indisponibilità di Pereyra: saranno Arslan e Walace ad agire nel settore nevralgico del campo, l’ex Deulofeu invece potrebbe arretrare il suo raggio d’azione e giocare come esterno tattico di centrocampo, un ruolo che lo porterà comunque sulla fascia sinistra mentre Nahuel Molina sarà il laterale sull’altro versante. Davanti invece Cioffi sembra intenzionato a confermare quelle che erano le scelte di Gotti nell’ultimo periodo: spazio dunque a Success al fianco di Beto, quest’ultimo si sta rivelando una bella sorpresa nel nostro campionato.

LE SCELTE DI PIOLI

Sono ancora tanti gli indisponibili per Stefano Pioli in Udinese Milan: intanto Kjaer, e dunque Alessio Romagnoli sarà ancora titolare al fianco di Tomori e a protezione del portiere Maignan, che se non altro è tornato a disposizione. Kalulu e Theo Hernandez giocheranno come di consueto sulle fasce laterali; a centrocampo dovrebbe tornare titolare Tonali, che contro la Salernitana si era preso un turno di riposo in campionato e che ora si prepara a fare coppia con Kessié, mandando in panchina Bennacer. Krunic invece giocherà ancora sulla trequarti, stante l’indisponibilità di Rafael Leao ma anche di Castillejo e Pellegri: il bosniaco potrebbe allargarsi a sinistra oppure stazionare in posizione centrale, in questo secondo caso l’esterno lo farebbe Brahim Diaz mentre sembrano assegnate le ultime due maglie nel reparto offensivo, con Ibrahimovic che farà la prima punta e Saelemaekers che come di consueto ricoprirà la posizione di esterno destro.

IL TABELLINO

UDINESE (4-4-2): M. Silvestri; Soppy, N. Perez, Nuytinck, Udogie; N. Molina, Arslan, Walace, Deulofeu; Beto, Success. Allenatore: Gabriele Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli



© RIPRODUZIONE RISERVATA