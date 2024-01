PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN/ Diretta tv: Adli favorito su Musah (Serie A, 19 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: A CENTROCAMPO

Gabriele Cioffi dovrebbe scegliere il tradizionale modulo 3-5-1-1 nelle probabili formazioni di Udinese Milan, di conseguenza per i padroni di casa bianconeri friulani ci sono ben cinque maglie da assegnare nel reparto di centrocampo. Cominciamo allora dall’esterno destro, che dovrebbe essere Ebosele, poi avremo Lovric come mezzala, il regista Walace e infine c’è da segnalare anche un doppio ballottaggio, cioè quelli che coinvolgono innanzitutto Samardzic e Payero come seconda mezzala e Kamara-Zemura invece per la maglia naturalmente da esterno sinistro che completerà questo folto centrocampo dell’Udinese.

Sul fronte rossonero, ecco invece che per il mister Stefano Pioli il modulo di riferimento dovrebbe essere 4-2-3-1, dunque nel centrocampo in senso stretto ci saranno solo due posti, in verità con un dubbio, perché al fianco di Reijnders si contendono il posto Adli (favorito) e Musah; potremmo considerare centrocampista anche Loftus-Cheek, che però dovrebbe essere chiamato ad agire in posizione centrale sulla linea della trequarti milanista. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Udinese Milan in avvicinamento a questa partita allo stadio Friuli per la ventunesima giornata di Serie A, che nel girone d’andata aveva portato all’Udinese la prima vittoria del suo campionato con uno splendido colpaccio a San Siro. I friulani sono squadra molto regolare, difficile da battere anche se finora hanno vinto solamente due volte: un bis contro i rossoneri sarebbe una spinta enorme verso la salvezza, anche se naturalmente già un pareggio sarebbe accolto con piacere.

I riflettori tuttavia saranno puntati soprattutto sui rossoneri di Stefano Pioli, anche perché il Milan sta vivendo un buon periodo, almeno in campionato, per cui dopo il bel successo contro la Roma una vittoria in terra friulana – oltre a vendicare l’inatteso scivolone dell’andata – potrebbe tenere accesa la speranza della caccia al tricolore, inseguendo le storiche rivali Inter e Juventus. Di certo l’attesa attorno alla partita è notevole, scopriamo allora adesso tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Udinese Milan.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

LE SCELTE DI CIOFFI

Gabriele Cioffi dovrebbe scegliere il suo ormai tradizionale modulo 3-5-1-1 nelle probabili formazioni di Udinese Milan. Andiamo allora a indicare anche gli undici possibili titolari: in porta Okoye, che ha mandato in panchina Silvestri; davanti a lui, la difesa a tre che sarà composta da Ferreira, Perez e Kristensen; molto folta invece la linea del centrocampo a cinque con Ebosele, Lovric, il regista Walace e infine un doppio ballottaggio, cioè quelli che coinvolgono Samardzic e Payero come seconda mezzala e Kamara-Zemura invece per la maglia naturalmente da esterno sinistro; infine, nel reparto offensivo dell’Udinese dovremmo vedere il trequartista Pereyra in appoggio al centravanti, che sarà ancora una volta Lucca per i bianconeri friulani.

LE MOSSE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Udinese Milan ci dicono che mister Stefano Pioli dovrebbe ancora affidarsi al modulo 4-2-3-1, con ben pochi dubbi per quanto riguarda gli interpreti dal primo minuto, cominciando naturalmente dal portiere Maignan; ecco poi davanti a lui la difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer, Gabbia, tornato appositamente dal prestito e naturalmente Theo Hernandez a sinistra; in mediana potrebbe in verità esserci un dubbio, perché al fianco di Reijnders si contendono il posto Adli (favorito) e Musah; in attacco invece dovrebbe essere tutto chiaro per il Diavolo, perché da destra a sinistra dovremmo vedere Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao a sostegno del centravanti, cioè naturalmente Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











