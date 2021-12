Probabili formazioni Udinese Milan/ Quote, ancora rosa stringata per Pioli (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: CHI GIOCA ALLA DACIA ARENA?

Le probabili formazioni di Udinese Milan ci avvicinano alla partita valida per la 17^ giornata di Serie A 2021-2022: si gioca alle ore 20:45 di sabato 11 dicembre, alla Dacia Arena i friulani ripartono dall’allenatore ad interim Gabriele Cioffi che è stato promosso al posto del “capo” Luca Gotti, cui è stato fatale il calo culminato nella sconfitta di Empoli, che ha avvicinato pericolosamente la zona retrocessione e fatto pensare alla famiglia Pozzo che fosse arrivato il momento di dare una scossa all’ambiente.

Peccato che a Udine arrivi questa sera un Milan in grande ascesa, tornato primo in classifica dopo aver battuto la Salernitana e che ora crede fermamente nello scudetto, soprattutto perché l’ultimo posto nel girone di Champions League consentirà di pensare solo al campionato da ora in avanti. Aspettando allora che la partita si giochi, proviamo a leggere insieme le probabili formazioni di Udinese Milan cercando ovviamente di fare qualche valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per la Dacia Arena.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Udinese Milan è stato tracciato tra le altre dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker è favorito il Diavolo, che ha un valore di 1,87 volte la somma giocata sul segno 2 per la sua vittoria. Il segno 1, che identifica l’eventualità del successo dell’Udinese, vi farebbe intascare una cifra corrispondente a 3,55 volte l’importo investito mentre il pareggio, ipotesi che come sempre è identificata dal segno X, porta in dote una vincita equivalente a 4,00 volte l’ammontare della puntata.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

GLI 11 DI CIOFFI

Nelle probabili formazioni di Udinese Milan Cioffi deve già inventarsi una difesa, visto che Samir e Rodrigo Becao sono fuori dai giochi: la variante potrebbe allora riguardare un 4-4-2 con Nehuen Perez e Nuytinck spostati al centro, Marco Silvestri come sempre in porta e due terzini che potrebbero essere Soppy a destra e Udogie sull’altra corsia. Si formerebbero in questo caso due catene esterne; una più difensiva con Nahuel Molina a correre a destra ma con funzioni anche e soprattutto di contenimento, l’altra decisamente di spinta visto che il prescelto sarebbe Deulofeu. Di fatto allora potremmo pensare all’Udinese come ad una squadra impostata con il 4-3-3: in mediana Molina può diventare un interno a supporto di Arslan e Walace, che si dovrebbero dare il cambio in cabina di regia, mentre nel reparto avanzato Deulofeu sarebbe libero di svariare potendo eventualmente giostrare anche come trequartista, con Beto e Success che rappresenterebbero il tandem d’attacco.

LE SCELTE DI PIOLI

Nel Milan che si presenta a sfidare l’Udinese ci sono tanti giocatori ai box: se non altro è tornato Maignan che sarà regolarmente in porta, poi in difesa avremo Alessio Romagnoli a fare coppia centrale con Tomori e Kalulu che ancora una volta sembra favorito su Florenzi (che però se la gioca) per essere il terzino titolare a destra, mentre sull’altro versante chiaramente giocherà Theo Hernandez. A centrocampo Tonali e Kessié sono in vantaggio su Bennacer, dunque dovrebbero iniziare la partita di questa sera; dovrebbe però essere titolare anche Krunic, perché le assenze nel reparto offensivo costringono Stefano Pioli a utilizzare il bosniaco come trequartista tattico, soluzione già adottata in passato e che potrebbe portare l’ex Empoli ad allargarsi sulla corsia mancina. Una soluzione questa che confermerebbe Brahim Diaz al centro, ma anche lo spagnolo può certamente partire come laterale offensivo; in ogni caso Saelemaekers giocherà sull’altro versante, mentre Ibrahimovic sarà il centravanti.

IL TABELLINO

UDINESE (4-4-2): M. Silvestri; Soppy, N. Perez, Nuytinck, Udogie; N. Molina, Arslan, Walace, Deulofeu; Beto, Success. Allenatore: Gabriele Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli



