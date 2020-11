Probabili formazioni Udinese Milan/ Quote: certezze per Gotti e Pioli

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Analizziamo mediante le probabili formazioni di Udinese Milan la partita che alle ore 12.30 di oggi vedrà la capolista della Serie A impegnata alla Dacia Arena in questa sesta giornata. Il Milan di Stefano Pioli, che si gode il primato anche nel girone di Europa League, è reduce dal positivo pareggio contro la Roma che pure ha fatto perdere il punteggio pieno ai rossoneri, che in ogni caso proseguono sull’onda lunga del post-lockdown della scorsa stagione. Oggi ecco una partita da vincere se si vogliono mettere nel mirino obiettivi che cominciano ad essere davvero ambiziosi, mentre l’Udinese cercherà di bissare il colpo riuscito nello scorso campionato contro il Milan però ancora di Marco Giampaolo. I bianconeri arrivano dalla sconfitta contro la Fiorentina e un bel risultato contro la capolista farebbe comodo in tutti i sensi. Andiamo allora senza indugio a scoprire tutte le informazioni a poche ore dalla partita sulle probabili formazioni di Udinese Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Udinese Milan secondo le quote dell’agenzia Snai. Nettamente favoriti gli ospiti, il segno 2 è quotato a 1,77 mentre poi si sale a quota 3,80 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dell’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

LE SCELTE DI GOTTI

Nelle probabili formazioni di Udinese Milan dobbiamo evidenziare che Luca Gotti dovrebbe avere le idee chiare sulla squadra da schierare contro la capolista del campionato. Ci attendiamo dunque l’Udinese in campo all’ora di pranzo con il modulo 3-5-2 e questi propbabili interpreti dal primo minuto: Musso naturalmente tra i pali e davanti a lui la retroguardia a tre uomini composta da Becao, De Maio e Samir. Passando poi al centrocampo, ecco Molina come esterno destro, De Paul e Pereyra come mezzali di notevole spessore ai fianchi del perno centrale Arslan ed infine Ouwejan sulla fascia sinistra; infine dovrebbe essere tutto chiaro anche in attacco, dove la coppia titolare più probabile è senza dubbio quella composta da Lasagna e Okaka.

LE MOSSE DI PIOLI

Idee chiare a dire il vero anche per Stefano Pioli verso le probabili formazioni di Udinese Milan, che dovrebbe vedere i rossoneri in campo dall’inizio secondo il modulo 4-2-3-1. In porta ecco Tatarusanu, che sarà protetto dalla difesa a quattro con Calabria a destra, Kjaer e Romagnoli centrali e Theo Hernandez naturalmente terzino sinistro; in mediana dovrebbe esserci la coppia più consolidata, quella con Bennacer e Kessié, dunque si profila la panchina per Tonali; infine il reparto offensivo accoglie il rientro di Rebic ma i titolari dovrebbero essere ancora Saelemaekers e Rafael Leao come esterni più Calhanoglu in posizione centrale, alle spalle naturalmente di Ibrahimovic. Squadra che vince non si cambia per la capolista…

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti.

A disposizione: Nicolas, Gasparini, Bonifazi, Nuytinck, Larsen, Zeegelaar, Makengo, Ter Avest, Forestieri, Nestorovski, Deulofeu, Pussetto.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

A disposizione: A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Duarte, Dalot, Tonali, Krunic, Castillejo, Diaz, Maldini, Colombo, Rebic.



