Probabili formazioni Udinese Milan/ Quote: dubbi in attacco per Pioli

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Udinese Milan analizziamo le mosse di Andrea Sottil e Stefano Pioli verso la partita di stasera allo stadio Friuli-Dacia Arena per la ventisettesima giornata di Serie A. Per il Milan brilla in questa stagione il ritorno ai quarti di Champions League dopo ben undici anni di assenza, ma nelle Coppe nazionali e soprattutto in campionato le soddisfazioni sono state decisamente inferiori. Addio allo scudetto, bisogna mettere al sicuro almeno il quarto posto, ancora tutto da raggiungere perché anche i rossoneri partecipano alla corsa al ribasso, vedi il pareggio casalingo contro la Salernitana di lunedì.

L’Udinese invece nella scorsa giornata di campionato arriva da una preziosa vittoria sul campo dell’Empoli e il destino dei bianconeri di Andrea Sottil sembra essere quello di una tranquilla salvezza anticipata, forse dopo l’ottimo inizio di stagione si sperava in qualcosa di più ma il bilancio dell’Udinese resta globalmente positivo in questa annata 2022-2023, naturalmente con la possibilità di togliersi ancora qualche soddisfazione, magari già partendo da oggi. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Udinese Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Udinese Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti gli ospiti rossoneri tanto da quotare il segno 2 a 2,15, mentre poi si salirà su valori molto simili per il pareggio oppure per un successo casalingo dell’Udinese, con il segno X proposto a 3,40 e il segno 1 che invece varrebbe 3,45 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

LE SCELTE DI SOTTIL

Nelle probabili formazioni di Udinese Milan, l’allenatore di casa Andrea Sottil dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 3-5-2, nel quale non ci sono dubbi in difesa sul portiere Silvestri e sul terzetto davanti a lui, che sarà composto da Rodrigo Becao, Bijol e Perez; a centrocampo ci aspettiamo invece Ehizibue come esterno destro, poi Pereyra, Walace in cabina di regia e uno tra Lovric (favorito) e Arslan per completare il terzetto nel cuore della mediana friulana, che avrà infine Udogie come esterno sinistro. Ci manca ancorala coppia d’attacco dell’Udinese, dove c’è un altro ballottaggio aperto per il suo allenatore, con Success favorito sull’acquisto di gennaio Thauvin per affiancare il centravanti Beto in assenza del grande ex Deulofeu.

LE MOSSE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, Stefano Pioli per le probabili formazioni di Udinese Milan deve fare i conti soprattutto con la squalifica di Giroud, cominciamo allora subito osservando che il reparto offensivo del Milan dovrebbe prevedere Brahim Diaz come trequartista alle spalle di Origi e Rafael Leao, anche se i primi due sono insidiati rispettivamente da De Ketelaere e Ibrahimovic. Il modulo di riferimento è ormai il 3-4-1-2, che vedrà la retroguardia formata naturalmente da Maignan e dai tre difensori Kalulu, Thiaw e Tomori; un ballottaggio molto incerto è quello tra Saelemaekers e Calabria per la maglia da esterno destro, per il resto a centrocampo vedremo in azione naturalmente Tonali, Bennacer e infine Theo Hernandez sulla corsia di sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Origi, Rafael Leao. All. Pioli.











