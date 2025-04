PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: TANTISSIMI STRANIERI ALLO STADIO FRIULI

Le probabili formazioni Udinese Milan metteranno di fronte nell’anticipo del venerdì di Serie A due squadre a fortissima trazione straniera, tanto che di italiani in campo ne potremmo vedere pochissimi – e anche i due allenatori sono stranieri. Per l’Udinese è una tradizione ormai consolidata, i friulani sono specializzati nello scovare talenti ovunque e questa politica funziona, considerando che è arrivata una tranquilla salvezza in enorme anticipo, anche se poi l’Udinese ha rallentato, forse pagando il calo delle motivazioni, che magari oggi potrebbero aumentare ospitando al Friuli una big.

Per il Milan invece la quasi totale scomparsa degli italiani potrebbe essere uno dei problemi di questa squadra in crisi d’identità, che quasi sempre va in svantaggio, poi spesso rimonta ma a forza di pareggi si sta cristallizzando al nono posto che sarebbe un flop devastante – ricordate quante critiche riceveva Stefano Pioli al secondo posto un anno fa? Serve quindi una scossa per tornare in lotta per le Coppe: anche questo è un elemento per le probabili formazioni Udinese Milan.

COSA DICONO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO?

Favoriti gli ospiti rossoneri nel pronostico secondo le quote Snai su Udinese Milan. Il segno 2 infatti è quotato a 1,95, a fronte del 3,45 in caso di pareggio, infine il ritorno al successo dei friulani varrebbe 3,80 volte la posta sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

CONFERME IN ATTACCO PER RUNJAIC?

Nelle probabili formazioni Udinese Milan per mister Kosta Runjaic potrebbe esserci un modulo 4-4-2, anche perché Thauvin non è ancora al top e quindi in attacco potrebbe esserci Bravo ad affiancare ilcewntravanti Lucca. A centrocampo potrebbe tornare Lovric dal primo minuto, con Atta a destra, Karlstrom al suo fianco e uno tra Ekkelenkamp e Payero, che sono in serrato ballottaggio a sinistra. La difesa si potrebbe quindi schierare a quattro per l’Udinese davanti al portiere Okoye, con Ehizibue terzino destro, i due centrali Bijol e Solet, infine a sinistra Kamara. I due terzini però potrebbero anche avanzare a centrocampo con l’inserimento di Kristensen e il passaggio al 3-5-2, in questa ipotesi sarebbe Atta a rischiare la panchina.

MODULO 4-4-2 ANCHE PER CONCEICAO?

Il modulo questa volta potrebbe essere il 4-4-2 anche per Sergio Conceicao nelle probabili formazioni Udinese Milan. La certezza è la difesa a quattro, con Walker infortunato ci aspettiamo che davanti a Maignan il terzino destro sia Terracciano, mentre con Thiaw giocherà uno fra Pavlovic e Gabbia, con Hernandez a sinistra per completare il reparto. Con il centrocampo a quattro avremmo un reparto molto offensivo, perché da destra a sinistra dovrebbero giocare Pulisic, Fofana, Reijnders e Rafael Leao, ottimo in fase d’attacco ma con attenzione necessaria quando ci sarà da difendere. Davanti possibile doppio centravanti con Abraham e Jovic, l’ex Fiorentina però è in ballottaggio con Musah, in questo caso naturalmente ci sarebbe un 4-2-3-1.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: IL TABELLINO

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca. All. Runjaic.

MILAN (4-4-2): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Jovic. All. Conceicao.