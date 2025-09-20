Probabili formazioni Udinese Milan: le scelte di Runjaic e Allegri verso la partita del Bluenergy Stadium, per la quarta giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: ALLEGRI PERDE I PEZZI!

Le probabili formazioni Udinese Milan ci introducono alle scelte di campo per questa partita davvero molto interessante, in programma sabato 20 settembre per la quarta giornata di Serie A 2025-2026: una sfida che per entrambe le squadre rappresenta la possibilità di prendersi la terza vittoria consecutiva.

È un’Udinese davvero brillante quella che stiamo vedendo: calendario non impossibile, ma inizio di stagione impreziosito dalla vittoria di San Siro contro l’Inter, e possiamo dire che Kosta Runjaic sia una piacevole conferma dopo aver già sorpreso lo scorso anno, quando era arrivato con una fama non troppo estesa nel nostro calcio.

Ovviamente tutto il contrario di Massimiliano Allegri, che ha già lasciato segni della sua presenza: non solo nella porta blindata con cui il Milan ha chiuso le vittorie su Lecce e Bologna, ma anche nella prima sfuriata che gli è costata l’espulsione nell’ultima partita, e dunque la squalifica per il Bluenergy Stadium.

I suoi rossoneri però somigliano sempre più alla sua filosofia di gioco, quindi attenzione; adesso noi attendiamo che prenda il via questa partita, intanto come sempre facciamo le nostre rapide considerazioni sulle probabili formazioni Udinese Milan con le scelte di campo da parte dei due allenatori che si incrociano stasera.

QUOTE E PRONOSTICO UDINESE MILAN

Con le probabili formazioni Udinese Milan bisogna anche leggere le quote che sono state fornite dalla Snai per questa partita, secondo questo bookmaker il segno 2 per la vittoria dei rossoneri, che sono favoriti, vi consentirebbe di guadagnare una cifra pari a 1,85 volte la giocata mentre arriviamo a 4,25 volte l’importo messo sul piatto con il segno 1, che regola il successo friulano, infine ecco il segno X per il pareggio che porta in dote una vincita equivalente a 3,55 volte la somma investita.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

DUE O TRE DUBBI PER RUNJAIC

Kosta Runjaic ha a disposizione tante alternative nelle probabili formazioni Udinese Milan: il merito è soprattutto suo, perché sa far ruotare i calciatori della rosa rendendoli tutti importanti. Ecco allora che in difesa è ballottaggio tra Bertola e Goglichidze, con il primo favorito; in mezzo al campo invece si rivede Sandi Lovric ma Piotrowski ha meritato una maglia da titolare e potrebbe averla confermata, a sinistra tra Zemura e Hassane Kamara cambia poco nel rendimento mentre a destra la scelta è fissata con Ehizibue. In porta Sava, aspettando Maduka Okoye; davanti a lui gli imprescindibili Thomas Kristensen e Solet.

Questo a proposito di quanto Runjaic sappia valorizzare il materiale a sua disposizione; ancora, in mezzo al campo il regista Karlstrom e Atta, che possiamo dire siano i due fulcri attuali di un’Udinese da 7 punti in tre giornate; dalla panchina può alzarsi uno come Ekkelenkamp, che è un grande lusso. In attacco manca forse qualcosa: la coppia titolare è rappresentata da Keinan Davis e Iker Bravo e qualcosa in più si sarebbe potuta fare, però siamo curiosi di scoprire quale sarà l’impatto di Zaniolo e soprattutto quanto il ragazzo sarà impiegato dal suo allenatore nel corso della stagione.

ALLEGRI CAMBIA ANCORA?

Potrebbe cambiare ancora Massimiliano Allegri, e infatti nell’analisi delle probabili formazioni Udinese Milan scopriamo che c’è una soluzione alternativa per il livornese: quella del 3-5-1-1, che sarebbe creato mandando Loftus-Cheek a giocare a ridosso del centravanti. Il sacrificato sarebbe Pulisic, perché naturalmente in un modulo simile servirebbe una prima punta vera; questo è anche il motivo per cui, si decidesse davvero per questa strategia, Santiago Gimenez avrebbe forse un passo di vantaggio su Nkunku, che altrimenti si prepara a essere titolare in terra friulana.

Per il resto non si cambia: a centrocampo dovremmo avere ancora Youssouf Fofana e Rabiot in compagnia di Modric, il quarantenne croato ha “soffiato” il posto a Samuele Ricci e forse ce lo potevamo aspettare, ma la speranza è che anche l’ex Torino sia maggiormente coinvolto nel progetto. Saelemaekers ed Estupiñan come sempre percorrono le corsie laterali del Milan; in difesa da valutare le condizioni di Strahinja Pavlovic che potrebbe lasciare il posto a De Winter, poi ecco Tomori e Gabbia con Pietro Terracciano chiamato a sostituire Maignan, all’ennesimo infortunio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, T. Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, H. Kamara; K. Davis, Iker Bravo. Allenatore: Kosta Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri