Probabili formazioni Udinese Napoli/ Diretta tv: Koulibaly ancora fuori

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: A CHI SI AFFIDA GATTUSO?

Le probabili formazioni di Udinese Napoli ci portano verso una partita di Serie A che domani pomeriggio ci terrà compagnia dalla città friulana e si annuncia delicata sia per gli uomini di Luca Gotti sia per quelli di Gennaro Gattuso. L’Udinese arriva dal pareggio di Bologna e ha un margine sulla zona più calda della classifica, ma non può di certo mettersi già adesso a fare conti: un bel risultato contro una big sarebbe una notevole iniezione di fiducia. Il Napoli invece non può più sbagliare dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia e appena quattro punti nelle ultime cinque giornate: o si torna a vincere, o la crisi sarà conclamata per i partenopei. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Udinese Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE UDINESE NAPOLI

Ricordiamo nel frattempo che Udinese Napoli sarà visibile in diretta tv domani sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per sette partite di ogni giornata del campionato di Serie A. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno inoltre avvalersi della diretta streaming video, che sarà garantita loro come di consueto tramite il servizio Sky Go su sito o app.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

LE SCELTE DI GOTTI

Nelle probabili formazioni di Udinese Napoli, l’allenatore di casa Luca Gotti deve tenere conto di diverse assenze che condizionano soprattutto il reparto offensivo, dove dunque non ci dovrebbero essere dubbi sulla coppia formata da Nestorovski e Lasagna. Tenendo come punto di riferimento il modulo 3-5-2, ecco che davanti al portiere Musso dovrebbe agire la retroguardia a tre formata da Rodrigo Becao, De Maio e uno tra Samir e Bonifazi. Nel folto centrocampo a cinque dell’Udinese, invece, ecco Stryger Larsen esterno destro (favorito su Molina), poi De Paul per aumentare la qualità, Arslan che è in ballottaggio con Walace nel cuore della mediana, Pereyra ed infine Zeegelaar, che sarà il titolare come esterno sinistro dei bianconeri friulani.

LE MOSSE DI GATTUSO

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Udinese Napoli ci riservano alcuni ballottaggi ormai classici come quello tra Meret ed Ospina in porta o tra Hysaj e Mario Rui come terzino sinistro per completare la difesa a quattro con Di Lorenzo, Maksimovic e Manolas, dal momento che Koulibaly è ancora assente, al pari di Mertens ed Osimhen in attacco, dove dunque dovremmo vedere Lozano e Insigne ai fianchi della prima punta Petagna, anche se il messicano potrebbe anche agire in mezzo, in questo caso dando spazio a Politano a destra. Ci resta ancora da presentare il centrocampo degli azzurri, dove dovremmo vedere titolari Zielinski e Bakayoko, con Fabian Ruiz ed Elmas in ballottaggio per la terza e ultima maglia a disposizione.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Zielinski, Bakayoko, F. Ruiz; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA