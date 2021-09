Probabili formazioni Udinese Napoli/ Diretta tv, pochi dubbi per Luca Gotti

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Udinese Napoli, match che pure si accenderà solo domani alla Dacia Arena alle ore 20.45 e che pure vale per la 4^ giornata della Serie A. Dopo aver avuto ragione anche del Verona solo pochi giorni fa, domani i friulani torneranno in campo intenzionati a compiere l’impresa contro una delle big del campionato: la squadra Gotti appare sicura di sè e certo può cogliere la giusta occasione con gli azzurri.

Che pure saranno rivali più che mai complicati. La squadra di Spalletti che pure in settimana ha vissuto l’impegno in coppa con il Leicester (pareggiando per 2-2 in rimonta) potrebbe essere giustamente stanca, ma rimane sempre molto pericolosa: fin qui in Serie A non ha mai messo il piede in fallo, mostrando invece carattere importante e gran tecnica. Non sarà una sfida semplice dunque domani: vediamo come gli allenatori si sono preparati, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Udinese Napoli.

UDINESE NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la sfida tra Udinese e Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, perché sarà una delle tre partite che ad ogni giornata sono trasmesse anche su Sky. Questa possibilità va ad aggiungersi alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

LE MOSSE DI GOTTI

Vista la caratura del rivale, facile immaginare che Gotti per le probabili formazioni di Udinese e Napoli voglia dare spazio solo ai suoi titolari più in forma: in pratica verranno allora riconfermati gli 11 che hanno ben fatto contro lo Spezia. Fissato il solito 3-5-2, ecco che domani dovrebbe essere di nuovo spazio per Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir in difesa, con pure Silvestri ancora titolare tra i pali. Per il centrocampo rimangono poi irrinunciabili giocatori come Walace, Pereyra e Arslan, mentre saranno Molina e Stryger Larsen a farsi avanti per coprire le corsie esterne dello schieramento. In attacco la prima soluzione di Gotti vede ancora titolari Deulofeu e Pussetto, ma non escludiamo l’inserimento, anche a match in corso di Samardzic, uomo decisivo nell’ultima sfida della Serie A come pure di Success, pienamente recuperato.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni di Udinese Napoli, ecco che Spalletti dovrebbe optare ancora per il 4-2-3-1, dove pure non sono pochi i dubbi dell’allenatore azzurro, che pure dovrà valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori appena acciaccati. Pure domani in ogni caso avremo sicuramente Ospina tra i pali e pure in difesa non dovrebbero mancare dal primo minuto Di Lorenzo e Koulibaly: al centro è però ballottaggio tra Manolas e Rrahmani, come pure sulla corsia a destra tra Mario Rui e Malcuit. Per il centrocampo sarà ancora spazio per Fabian Ruiz e Zambo Anguissa, anche se Elmas potrebbe concedere a uno dei due riposo a match in corso: al solito sarà Zielinski il titolare sulla linea della trequarti. In avanti sarà ancora indisponibile Mertens e pure Insigne è in dubbio (pur avendo giocato qualche spezzone di gara con il Leicester): si tengono dunque pronti sia Politano che Lozano, mentre in pure punta sarà ballottaggio tra Osimhen e Petagna.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; R Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto All. Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M Rui; Zambo Anguissa, F Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Spalletti



