Probabili formazioni Udinese Napoli/ Quote: chi gioca davanti per Gattuso?

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Udinese Napoli cosa ci possono dire sulla partita di Serie A che oggi pomeriggio andrà in scena nella Dacia Arena della città friulana? Le mosse dei due allenatori saranno importanti, perché la sfida si annuncia delicata sia per gli uomini di Luca Gotti sia e soprattutto per quelli di Gennaro Gattuso. L’Udinese arriva dal pareggio di Bologna e sta riuscendo a rimanere fuori dalla zona più calda della classifica, ma il cammino è ancora lunghissimo e un bel risultato contro una big sarebbe prezioso sotto ogni punto di vista. Il Napoli invece non può più sbagliare dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia: quattro punti nelle ultime cinque giornate sono un disastro per chi punta allo scudetto o almeno alla qualificazione in Champions League. O si torna a vincere, o la crisi sarà ufficiale. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Udinese Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diampo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Udinese Napoli mediante le quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti sono favoriti, dunque il segno 2 è quotato a 1,85, mentre si sale in caso di pareggio (naturalmente segno X) a quota 3,55 e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria dell’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

LE SCELTE DI GOTTI

Nelle probabili formazioni di Udinese Napoli, l’allenatore di casa Luca Gotti deve tenere conto di diverse assenze. Ne paga il prezzo soprattutto il reparto offensivo, dove dunque non ci dovrebbero essere dubbi sulla coppia formata da Nestorovski e Lasagna. Tenendo come punto di riferimento il modulo 3-5-2, ecco che davanti al portiere Musso dovrebbe agire la retroguardia a tre formata da Rodrigo Becao, De Maio e uno tra Samir e Bonifazi. Il reparto più interessante per quanto riguarda le scelte di formazione non ancora definitive è però senza dubbio per l’Udinese il folto centrocampo a cinque: Stryger Larsen dovrebbe agire come esterno destro (favorito su Molina), poi vedremo De Paul per aumentare la qualità, uno tra Arslan e Walace che sono in ballottaggio nel cuore della mediana, Pereyra ed infine Zeegelaar, che dovrebbe essere il titolare come esterno sinistro dei bianconeri friulani, ma è insidiato da Ouwejan.

LE MOSSE DI GATTUSO

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Udinese Napoli ci riservano alcuni ballottaggi ormai classici per Gennaro Gattuso, a cominciare da quello tra Meret ed Ospina in porta. In difesa si contendono il posto pure Hysaj e Mario Rui come terzino sinistro per completare la linea a quattro con Di Lorenzo, Maksimovic e Manolas, dal momento che Koulibaly è ancora assente, al pari di Mertens ed Osimhen in attacco. Davanti dovremmo vedere Lozano e Insigne ai fianchi della prima punta Petagna, anche se il messicano potrebbe anche agire in mezzo, in questo caso dando spazio a Politano a destra ma è l’ipotesi meno probabile perché Lozano in mezzo è meno efficace. Ci resta ancora da presentare il centrocampo degli azzurri, dove dovremmo vedere titolari Zielinski e Bakayoko, con Fabian Ruiz ed Elmas in ballottaggio per la terza e ultima maglia a disposizione.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Zielinski, Bakayoko, F. Ruiz; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso.



