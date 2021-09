Probabili formazioni Udinese Napoli/ Quote, i dubbi di Spalletti al Friuli

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 alla Dacia Arena sfida per la 4^ giornata della Serie A tra Udinese e Napoli: vediamo quali saranno le scelte per le probabili formazioni. Se potendo contare su una rosa in condizione, non saremo stupiti che Gotti desse oggi spazio solo ai suoi titolari (che pure gli hanno portato tre punti nell’ultimo turno con lo Spezia) qualche dubbio in più si insinua nello spogliatoio di Spalletti.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI/ Diretta tv, Gotti conferma Pussetto e Deulofeu

Il tecnico infatti deve valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori appena acciaccati, o comunque affaticati dopo la prova contro il Leicester in Europa league in settimana: sono diversi i ballottaggi che rimangono attivi anche alla vigilia della sfida. Pure è chiara la voglia dei campani di fare ancora bene e proseguire nella bella striscia di risultati fin qui inaugurata in Serie A: andiamo allora a studiare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Udinese Napoli.

DIRETTA/ Spezia Udinese (risultato finale 0-1): decide Samardzic!

QUOTE E PRONOSTICO

Benché i friulani sono formazione ben in condizione, alla vigilia della sfida della Serie A non esitiamo a concedere ai campani il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 del match ha fissato a 4.40 il successo dell’Udinese contro il più basso 1.83 per la vittoria del Napoli: il pareggio vale 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

LE MOSSE DI GOTTI

Per le probabili formazioni di Udinese Napoli sono ben pochi dubbi per Mister Gotti: la squadra è in buone condizioni e il trend è positivo e chissà che pure possa oggi arrivare il colpaccio casalingo (che col Napoli non accade dal 2015). Ecco che allora il tecnico dovrebbe confermare oggi tutti i suoi titolari più in forma: avremo allora Samir, Nuytinck e Rodrigo Becao in difesa, mentre a centrocampo sarà ancora spaio per Pereyra, Walace e Arslan nel reparto a 5. In avanti dovrebbe poi toccare a Stryger Larsen e Molina coprire i corridori laterali, anche se non mancano le soluzioni alternative dalla panchina, in caso di bisogno. In attacco, appena uno davanti all’altro saranno Lasagna e Pussetto, ma attenzione a un jolly come Samardzic, che potrebbe spaccare il match.

DIRETTA/ Udinese Venezia (risultato finale 3-0) streaming video tv: la chiude Molina

LE SCELTE DI SPALLETTI

Come abbiamo detto prima, qualche dubbio in più si accende nella metà campo dei campani, con Spalletti che deve valutare alcuni giocatori non al top della condizione. Questo in primi in difesa, dove nel reparto a 4 è già ballottaggio tra Manolas e Rrahmani per un posto al centro e in corsia tra Malcuit e Mario Rui: a completare lo schieramento pure non dovrebbero mancare i soliti Koulibaly e Di Lorenzo. Per la coppia a centrocampo ecco che si faranno avanti questa sera Zambo Anguissa e Fabian Ruiz, con Zielinski che potrebbe anche arretrare dalla linea della trequarti, per fare da mezz’ala in un ipotetico 4-3-3 (visto col Leicester). Da valutare poi in attacco Lorenzo Insigne: se il capitano non dovesse farcela saranno Lozano e Politano a sostenere la prima punta Osimhen (sempre che Petagna non gli rubi il posto)

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri: R Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu; Pussetto All. Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Malcuit; Zambo Anguissa, F Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti



© RIPRODUZIONE RISERVATA