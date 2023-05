Probabili formazioni Udinese Napoli/ Quote: Lozano titolare nel tridente (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: CHI GIOCA ALLA DACIA ARENA?

Con le probabili formazioni di Udinese Napoli valutiamo le potenziali scelte dei due allenatori nella partita che si gioca alla Dacia Arena (ore 20:45 di giovedì 4 maggio) per la 33^ giornata di Serie A 2022-2023. È tutto pronto per la festa del Napoli, che ha già dovuto rimandarla domenica: l’incredibile pareggio contro la Salernitana resta un ricordo perché i partenopei hanno davvero messo le mani sullo scudetto e non certo da questa sera, una stagione fantastica con un campionato dominato, tanto da lasciare il rammarico per come si è conclusa l’avventura in Champions League.

Anche la stagione dell’Udinese è stata ottima: i friulani sono partiti a razzo, hanno attraversato qualche momento di difficoltà ma poi si sono ripresi, in ogni caso salvezza mai in discussione e ora la possibilità di riscattare la sconfitta di Lecce avvicinando la quota dei 50 punti in classifica. Aspettando che le due squadre scendano in campo facciamo la nostra consueta valutazione su dubbi e certezze da ambo le parti, e dunque prendiamoci del tempo per analizzare in maniera dettagliata le probabili formazioni di Udinese Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Udinese Napoli possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

LE SCELTE DI SOTTIL

Sono pochi i dubbi che riguardano Andrea Sottil in Udinese Napoli: l’allenatore dei friulani spera di recuperare Beto nelle migliori condizioni, in caso contrario l’attacco sarà affidato a Nestorovski che alle sue spalle avrà Pereyra, perché Success e Deulofeu sono ancora fuori dai giochi. A centrocampo giocano i soliti noti: Walace è il regista titolare dell’Udinese, ai suoi lati due mezzali che hanno fatto benissimo in questo campionato e rispondono ai nomi di Samardzic e Lovric, che in estate potrebbero partire con una bella plusvalenza ma anche restare per dare una mano a fare ancora meglio a questa Udinese. Sulle corsie esterne dovremmo vedere nuovamente Ehizibue a destra e Udogie a sinistra, aspettando che quest’ultimo vada poi a giocare in Premier League con il Tottenham – salvo altri prestiti; difesa invariata con Marco Silvestri a proteggere la porta, davanti a lui qualità e fisico di Bijol a comandare un reparto che sarà completato da Rodrigo Becao, il veterano di questa squadra, e Nehuen Perez. Attenzione, tutti e tre sanno rendersi pericolosi nell’area di rigore avversaria…

GLI 11 DI SPALLETTI

Titolari domenica, titolari stasera: per Udinese Napoli Spalletti dovrebbe puntare nuovamente sugli undici migliori, al netto ovviamente dell’indisponibilità di Mario Rui e degli acciacchi di Politano. Il terzino sinistro sarà quindi Mathias Olivera, che ha sognato per qualche minuto di aver realizzato il gol dell’aritmetica certezza dello scudetto; nel tridente offensivo invece Lozano si prenderà la maglia di laterale destro, con Elmas che lo insidia. Per il resto, come detto, giocano i soliti noti: in porta il friulano Meret, davanti a lui la coppia formata da Rrahmani e Kim Min-Jae con Di Lorenzo terzino destro e capitano. A centrocampo ecco un altro ex della partita come Zielinski, schierato come mezzala sul centrosinistra; dall’altra parte agirà Zambo Anguissa e il regista del Napoli come sempre sarà Lobotka. Inevitabile poi vedere titolari i due fenomeni di questa squadra: Osimhen, capocannoniere della Serie A, e Kvaratskhelia che è il principale candidato a vincere il premio di MVP del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): M. Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, N. Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Allenatore: Andrea Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











