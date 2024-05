Probabili formazioni Udinese Napoli/ Quote: Payero e Perez squalificati (Serie A, 6 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: PARTITA DELICATA PER ENTRAMBE!

Posticipo delicatissimo per chiudere la trentacinquesima giornata di Serie A, hanno quindi grande significato le probabili formazioni di Udinese Napoli perché, fatte le debite proporzioni, entrambe le formazioni che stasera si affronteranno allo stadio Friuli sono sull’orlo del baratro. L’Udinese si è da poco tempo affidato al napoletano Fabio Cannavaro, che però non potrà pensare ai sentimenti perché c’è da salvare i bianconeri, rinfrancati dal buon pareggio di Bologna, che però da solo chiaramente non può raddrizzare la brutta classifica dell’Udinese.

Dall’altra parte, per le probabili formazioni di Udinese Napoli abbiamo naturalmente i partenopei che rischiano di essere una delle peggiori squadre campioni d’Italia uscenti della storia. Francesco Calzona è il terzo allenatore di un campionato iniziato male e che sta finendo peggio: anche per gli ospiti la scorsa giornata ha portato un buon pareggio, in questo caso contro la Roma, però servirà un grande mese di maggio per chiudere con una qualificazione europea, magari in Europa League perché ormai la Champions appare una chimera.

CHI SONO I FAVORITI PER STASERA?

Posta in palio delicata per tutti, ci prendiamo allora una pausa dalle probabili formazioni di Udinese Napoli per scoprire il pronostico dell’agenzia Snai, che vede favoriti gli ospiti partenopei, per cui ecco il segno 2 quotato a 1,95, mentre poi si sale a quote quasi identiche, cioè 3,60 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,65 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

UNA NOTTE PARTICOLARE PER CANNAVARO

Appuntamento speciale quindi con le probabili formazioni di Udinese Napoli per Fabio Cannavaro, che però dovrà fare i conti con le squalifiche di Payero e Perez, che si aggiungono a diversi infortunati. Cala quindi la possibilità di scelta per comporre il modulo 3-5-1-1 nel quale restano un paio di dubbi: non sul portiere, che è ormai stabilmente Okoye; nemmeno sulla difesa a tre che dovrebbe essere formata da Ferreira, Bijol e Kristensen; il folto centrocampo a cinque ci offre invece i ballottaggi sugli esterni, cioè Ehizibue-Ebosele a destra e Kamara-Zemura a sinistramente nel cuore della mediana dovrebbero agire Samardzic, Walace e Zarraga; sulla trequarti invece il posto da titolare è di Pereyra, infine ci aspettiamo Lucca nei panni del centravanti dell’Udinese.

QUALI SARANNO LE SCELTE DI CALZONA?

Molti meno problemi per Francesco Calzona nelle probabili formazioni di Udinese Napoli. Nel modulo 4-3-3 non ci dovrebbero quindi essere dubbi sul portiere Meret e sulla difesa a quattro aperta da capitan Di Lorenzo a destra e completata da Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; a centrocampo invece saranno ancora una volta presenti Zambo Anguissa e il regista Lobotka, con la terza maglia invece in bilico tra Cajuste e Traoré, anche in considerazione del fatto che Zielinski è acciaccato; infine, sembra essere tutto chiaro anche in attacco, anche se il tridente con Politano a destra, Osimhen centravanti e Kvaratskhelia a sinistra è di certo assai lontano dai livelli spaziali della passata stagione.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.











