Probabili formazioni Udinese Roma/ Diretta tv, rientra Kluivert per Fonseca

Udinese Roma si gioca domani alle ore 21.00: alla vigilia della partita, possiamo allora chiederci che cosa ci potranno riservare le probabili formazioni di Udinese Roma, con i giallorossi alle prese ancora con una emergenza che resta molto evidente. La squadra di Paulo Fonseca comunque domenica sera ha saputo vincere contro il Milan e adesso serve la continuità di risultati per mettere nel mirino il quarto posto, obiettivo fondamentale per la stagione della Roma. Attenzione però ad una Udinese ferita, che vorrà riscattarsi dopo il pesantissimo 7-1 incassato in casa dell’Atalanta. Agli uomini di Igor Tudor si chiede uno scatto d’orgoglio, sapranno riuscirci davanti ai loro tifosi? Tutto questo considerato, andiamo a scoprire le probabili formazioni di Udinese Roma alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Udinese Roma non sarà garantita domani sera, perché questa partita sarà un’esclusiva di DAZN in diretta streaming video. Solo gli abbonati a questa piattaforma dunque potranno seguire la partita del Friuli, perché a causa della contemporaneità con altre partite, stasera non si vedrà Udinese Roma su DAZN 1, il canale numero 2019 della piattaforma Sky.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

LE SCELTE DI TUDOR

Nelle probabili formazioni di Udinese Roma, sul fronte friulano l’aspetto più delicato sarà quello psicologico, dopo la batosta incassata a Bergamo. Nella difesa che fino a tre giorni fa era un fiore all’occhiello ci saranno Troost-Ekong, Samir e uno tra Becao (favorito) e De Maio davanti a Musso. Bisogna considerare d’altronde che Larsen è infortunato ed Opoku squalificato, mentre passando a centrocampo Ter Avest è favorito su Pussetto a destra, con Mandragora invece favorito su Fofana per affiancare Jajalo e De Paul nel cuore della mediana a cinque dei friulani, con Sema invece titolare a sinistra. Per completare il 3-5-2 di Igor Tudor manca solamente la coppia d’attacco, dove l’ex Okaka (già tre gol in campionato) è la certezza e al suo fianco Lasagna sembra favorito nel ballottaggio con Nestorovski.

LE MOSSE DI FONSECA

Molte notizie come sempre sul fronte giallorosso nelle probabili formazioni di Udinese Roma. Rientra Kluivert dopo la squalifica e Under dovrebbe andare almeno in panchina, ma si è fermato Spinazzola. Ecco dunque che Florenzi sarà arretrato in difesa, inserendo Kluivert con Zaniolo e probabilmente Perotti nel terzetto alle spalle della prima punta Dzeko. In mediana, dove l’emergenza è più grave, è probabile che venga confermato Mancini ancora al fianco di Veretout, unico centrocampista centrale abile e arruolato. L’ex Atalanta avanza anche perché in difesa la situazione è meno critica, con due tra Smalling, Fazio e Juan Jesus davanti a Pau Lopez, più Kolarov a sinistra e come detto Florenzi che tornerà ad agire come terzino destro sulla linea dei difensori.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Tudor.

Squalificati: Opoku.

Indisponibili: Larsen.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zappacosta, Kalinic, Spinazzola, Cristante, Diawara, Pellegrini, Mkhitaryan.



