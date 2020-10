Probabili formazioni Udinese Roma/ Diretta tv: spazio per Pedro dal 1′ minuto?

Solo domani sera alle ore 20.45 si accenderà la sfida per la terza giornata della Serie A 2020-21 tra Udinese e Roma, di cui andremo ora subito a vedere le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gotti come di Fonseca per questo gustoso anticipo del terzo turno, atteso tra le mura della Dacia Arena. Dopo tutto i friulani saranno di ritorno dal faticoso recupero di campionato contro lo Spezia, disputato solo lo scorso mercoledì: certamente nel match di domani il tecnico bianconero non potrà arrischiare alcun turnover, dovendo dunque chiedere ai propri titolari un doppio sforzo. Pure per Fonseca domani alla Dacia Arena dovrebbe essere spazio solo per i titolari, questo chiaramente al netto degli indisponibili (visto che l’infermeria a Trigoria è sempre piena): i giallorossi devono cominciare a recuperare terreno, dopo il KO rimediato (a tavolino) contro il Verona e il pari ottenuto con la Juventus nel turno precedente. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Udinese Roma.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Possiamo ricordare nel frattempo che la diretta tv di Udinese Roma sarà garantita a coloro che abbiano attivato l’offerta per vedere Dazn 1 sul canale 209 della piattaforma Sky, altrimenti il punto di riferimento sarà la diretta streaming video garantita appunto da Dazn ai suoi abbonati, che pure in questo campionato potranno seguire tre partite ad ogni giornata.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

LE MOSSE DI GOTTI

Dunque solo titolari per Gotti, pur dopo l’impegno contro lo spezia di pochi giorni fa, per le probabili formazioni di Udinese Roma: ovviamente il modulo prediletto anche domani sera sarà il 3-5-2. Qui la certezza in attacco sarà la coppia offensiva formata da Lasagna e Osaka, dove comunque nella ripresa potrebbe esserci spazio per Ilija Nestorovski. Per la mediana pare sicuro della maglia da titolare Rodrigo De Paul: al suo fianco dovrebbero poi ben figurare dal primo minuto Arslan e Pereyra mentre toccherà al duo con Zeegelar e Ter Avest agire in corsia, benché pure non manchino valide alternative dalla panchina. Sono infine casacche già consegnate anche in difesa, dove tra i pali vedremo ancora una volta Juan Musso: davanti al numero 1 argentino ecco dal primo minuto Rodrigo Becao, De Maio e Samir.

LE SCELTE DI FONSECA

Sarà invece spazio al 3-4-2-1 per Paulo Fonseca, che pure nella terza giornata di campionato potrebbe concedere fiducia a Mirante, dal primo minuto tra i pali giallorossi. Davanti al numero 83 ecco dunque che verrà confermato lo stesso reparto a tre che abbiamo visto pochi giorni fa contro la Vecchia Signora: ecco allora Kumbulla titolare in compagnia di Ibanez e Mancini. Irrinunciabile al centro dello schieramento Jordan Veretout, autore di entrambi i gol segnati ai bianconeri nel turno precedente: potremmo rivedere Pellegrini al so fianco (pur con Diawara in panchina), mentre Santon e Spinazzola si giocano ancora le maglie come esterni, anche se non mancano alternative più che valide. Per l’attacco attendiamoci una nuova presenza da titolare per Pedro, uno dei pochi colpi di mercato della Roma di questa estate: con l’ex Chelsea ecco anche Mkitaryan, con Edin Dzeko titolare prima punta.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeehelar; Okaka, Lasagna All. Gotti

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca



