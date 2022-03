Probabili formazioni Udinese Roma/ Diretta tv: tre squalificati (Serie A)

DIRETTA UDINESE ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Udinese Roma ci avviciniamo alla partita di Serie A che andrà in scena domani in Friuli nel tardo pomeriggio per la ventinovesima giornata del massimo campionato. La posta in palio sarà molto delicata sia per i bianconeri friulani sia per i giallorossi capitolini, dunque andranno esaminate con attenzione le mosse sia di Gabriele Cioffi sia di José Mourinho, a caccia di punti per la salvezza e per la qualificazione alle Coppe europee.

L’Udinese ha fatto un importante passo avanti verso la salvezza vincendo settimana scorsa contro la Sampdoria, anche considerando il fatto che ha ben due partite da recuperare, ma pure la Roma arriva da una vittoria di grande importanza, cioè quella contro l’Atalanta, che ha sancito la possibilità per i capitolini di inseguire ancora pure il quarto posto. Tutto ciò premesso, andiamo adesso senza indugio a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Udinese Roma.

DIRETTA UDINESE ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Udinese Roma sarà visibile in diretta tv solo tramite televisori che siano dotati di connessione ad Internet, perché si tratterà più correttamente della ormai ben nota diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per tutto il campionato di Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA: LE MOSSE DEI MISTER!

LE MOSSE DI CIOFFI

Rosa quasi al completo per Gabriele Cioffi in vista delle probabili formazioni di Udinese Roma, partita nella quale per i friulani l’assente di spicco sarà lo squalificato Walace. In compenso è recuperato Nuytinck, che però non dovrebbe partire titolare già oggi. Nel modulo 3-5-2 disegniamo allora per l’Udinese davanti al portiere Silvestri la difesa a tre che dovrebbe essere formata da Rodrigo Becao, Marì e Perez, favorito appunto su Nuytinck.

A centrocampo l’Udinese schiererà una folta linea a cinque che dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Molina, Arslan, Makengo, Pereyra e Udogie, anche se nel cuore della mediana la maglia di Makengo potrebbe essere insidiata da Jajalo, perché il ballottaggio è ancora aperto; non dovrebbero invece esserci dubbi in attacco, dove la coppia titolare dell’Udinese sarà quella formata da Deulofeu e Beto.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Udinese Roma devono fare i conti innanzitutto con la doppia squalifica di Mkhitaryan e Kumbulla, ma anche del fatto che per la Roma questi sono giorni molto intensi, per cui attenzione pure al turnover. Il modulo potrebbe essere il 3-5-1-1, con il portiere Rui Patricio protetto dalla difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Ibanez, a meno di schierare la difesa a quattro, arretrando gli esterni a terzini e sacrificando proprio Ibanez in favore di El Shaarawy.

A centrocampo, tenendo come riferimento il modulo a cinque, ecco a destra Karsdorp, poi nel cuore della mediana Oliveira, Cristante e Pellegrini (che potrebbe naturalmente anche avanzare sulla trequarti) ed infine grande dubbio a sinistra, perché sono in ballo Zalewski, Vina e Maitland Niles; infine in attacco potremmo vedere Zaniolo in appoggio all’intoccabile centravanti Abraham.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Makengo, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

