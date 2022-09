Probabili formazioni Udinese Roma/ Diretta tv: vari assenti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA. CHI GIOCA DOMANI?

L’analisi delle probabili formazioni di Udinese Roma ci consente di presentare la partita della domenica sera della quinta giornata di Serie A che è attesa alla Dacia Arena-stadio Friuli. I padroni di casa dell’Udinese di Andrea Sottil arrivano dalla vittoria contro la Fiorentina e hanno iniziato piuttosto bene la nuova Serie A: in caso di vittoria friulana, ci sarebbe addirittura l’aggancio a quota 10 punti, ma per l’Udinese soprattutto altro prezioso fieno in cascina verso la serenità.

I riflettori tuttavia saranno puntati soprattutto sugli ospiti, perché scenderà in campo la capolista Roma di José Mourinho, che vuole consolidarsi in vetta alla classifica del campionato, dopo tre vittorie in altrettante partite disputate contro le piccole, ultima delle quali contro il Monza, e il pareggio sul campo della Juventus. Si annuncia quindi una partita da non perdere, scopriamo senza ulteriore indugio le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Udinese Roma.

DIRETTA UDINESE ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Udinese Roma sarà garantita domani dalla piattaforma DAZN, di conseguenza si tratterà più esattamente di una diretta streaming video per seguire Udinese Roma, secondo le modalità ben note per le sette partite trasmesse ad ogni giornata di Serie A solo da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

LE MOSSE DI SOTTIL

Nelle probabili formazioni di Udinese Roma, l’allenatore di casa Andrea Sottil deve fare i conti con l’assenza di Masina, uscito in barella nella sfida vinta con la Fiorentina. Nonostante questo intoppo, i bianconeri friulani hanno il morale alto e dovrebbero affrontare la Roma con il modulo 3-5-2 che prevede Silvestri in porta e davanti a lui la difesa a tre composta da Rodrigo Becao, Bijol e Nuytinck.

La folta linea del centrocampo a cinque dell’Udinese potrebbe invece vedere titolari alla Dacia Arena da destra a sinistra Pereyra, Lovric, Walace, Makengo e Udogie, un reparto che contiene diversi giocatori interessanti; in generale mister Sottil sembra avere pochi dubbi sugli undici titolari da schierare contro la Roma e questo vale anche in attacco, dove la coppia formata da Deulofeu e Beto pare di fatto intoccabile.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sulla sponda giallorossa, José Mourinho deve fare i conti con diverse assenze nelle probabili formazioni di Udinese Roma: El Shaarawy e Kumbulla sono gli ultimi ad essersi aggiunti all’elenco. Non cambia comunque il modulo 3-4-2-1 come punto di riferimento, ci aspettiamo quindi la solita difesa con il portiere Rui Patricio protetto dalla retroguardia composta da Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo le notizie dovrebbero riguardare soprattutto gli esterni, perché per la Roma dovrebbero tornare titolari domani sera in Friuli Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, con Cristante e Matic in mezzo a loro, nel cuore della mediana giallorossa. In attacco infine si punta sulle certezze: sulla trequarti ecco Dybala e capitan Pellegrini, naturalmente a sostegno del centravanti Abraham.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

UDINESE (3-5-2): Silvestri; R. Becao, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Sottil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

