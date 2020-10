Probabili formazioni Udinese Roma/ Quote, poche le novità in casa giallorossa

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura della Dacia Arena la sfida per la 3^ giornata di Serie A tra Udinese e Roma: vediamone dunque le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le ultime mosse di Gotti come di Fonseca, considerato che questa è partita che nessuno dei due può perdere. I friulani, di ritorno dal KO con lo Spezia in settimana, sognano l’impresa, che però risulta assai complicata per Gotti, tenuto conto che l’infermeria bianconera ci pare ben piena. Pure necessita assolutamente dei tre punti messi in palio il tecnico di Trigoria: dopo il 3-0 a tavolino col Verona, i giallorossi hanno solo impattato per 2-2 contro la Juventus e dunque sono ancora a caccia del primo trionfo stagionale. Alla vigilia del big match, andiamo a fissare la nostra attenzione sulle mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Udinese Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida della Dacia Arena, non facciamo fatica a consegnare ai giallorossi il favore del pronostico. Anche la Snai nell’1×2 ha dato alla Roma la quota di 1.65 contro il più elevato 5.00 per il successo dell’Udinese: il pareggio paga la posta a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

LE MOSSE DI GOTTI

Per affrontare una big come la Roma, Gotti certo non può prescindere dai suoi soliti titolari, benché pure verrà chiesto loro oggi un doppio sforzo. Fissato il 3-5-2 classico ecco che qui ancora una volta figureranno dal primo minuto in attacco Okaka e Kevin Lasagna, benché pure uno dei due a match in corso potrebbe sedersi in panchina e fare spazio a Nestorovski. Per la mediana rimane fermo al centro del reparto Rodrigo De Paul: ai lati ecco pronti Arslan e Coulibaly, con la coppia formata da Ter Avest e Ouwejan sull’esterno, anche se chiaramente non mancano le alternative dalla panchina. Maglie consegnate infine in difesa, con Rodrigo Becao, De Maio e Samir pronti dal primo minuto.

LE SCELTE DI FONSECA

Dovrebbe invece essere il 3-4-2-1 il modulo di riferimento di Fonseca per le probabili formazioni di Udinese e Roma, dove pure il tecnico portoghese pare intenzionato a confermare gran parte dell’11 che solo settimana scorsa ha trovato il pareggio per 2-2 contro la Juventus. Ecco che allora sarà sempre Kumbulla e Ibanez a completare il reparto difensivo in compagnia di Mancini, mentre Mirante dovrebbe vincere il ballottaggio con Pau Lopez per lo spazio tra i pali. In mediana troveremo pronti dal primo minuto al centro Veretout e Pellegrini, mentre la coppia con Santon e Spinazzola dovrebbe curare le corsie esterne. Per l’attacco ecco una nuova convocazione da titolare per Pedro: al fianco dell’ex Chelsea ecco Mkhitaryan, con Edin Dzeko naturalmente prima punta.

TABELLINO UDINESE ROMA

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 87 De Maio, 3 Samir; 18 Ter Avest, 99 Coulibaly, 10 De Paul, 22 Arslan, 5 Ouwejan; 15 Lasagna, 7 Osaka All. Gotti

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santos, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 11 Pedro; 9 Dzeko All. Fonseca



