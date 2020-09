Probabili formazioni Udinese Venezia/ Quali mosse per Gotti? (amichevole)

Udinese Venezia vedrà scendere in campo le due formazioni alle ore 17.00 di oggi pomeriggio per quello che potremmo definire un test che ha il sapore della prova generale, dal momento che l’inizio del campionato è ormai molto vicino sia in Serie A (per l’Udinese) sia in Serie B, per quanto riguarda il Venezia – anche se va osservato che i bianconeri di Luca Gotti saranno tra le squadre che dovranno rinviare la prima giornata, dal momento che affronteranno lo Spezia. Potrebbe dunque essere abbastanza interessante analizzare alcune notizie sulle probabili formazioni di Udinese Venezia, che avrà ancora di più il sapore di un ultimo banco di prova verso il campionato anche perché sono ormai rientrati quei giocatori che erano stati in precedenza impegnati con le rispettive Nazionali nella “finestra” che, in questo anomalo settembre 2020, è finita nel cuore della preparazione pre-campionato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VENEZIA

LE MOSSE DI GOTTI

Accenniamo dunque qualcosa in più sulle probabili formazioni di Udinese Venezia, in vista della partita amichevole di oggi pomeriggio. Con due settimane al via del campionato per i friulani ci potrebbe ancora essere spazio per qualche esperimento per Luca Gotti, a differenza di chi debutterà già nel prossimo weekend, facendo coesistere la necessità di mettere minuti nelle gambe di tutti i giocatori della rosa con l’altrettanto importante necessità di iniziare a puntare in modo chiaro su coloro che almeno inizialmente saranno titolari nelle idee dell’allenatore. Pur ribadendo che è ormai finita la finestra delle nazionali, a livello indicativo ricordiamo le scelte di Luca Gotti in occasione della precedente amichevole dell’Udinese, contro il Legnago. Gotti aveva scelto di partenza il seguente modulo 3-5-2: Musso; Becao, Prodl, De Maio; Matos, Coulibaly, Walace, Cristo Gonzalez, Micin; Okaka, Teodorczyk.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Prodl, De Maio; Matos, Coulibaly, Walace, Cristo Gonzalez, Micin; Okaka, Teodorczyk. All. Gotti.



